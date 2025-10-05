پخش زنده
امروز: -
رقابتهای وزنه برداری قهرمان جهان، مسابقات فرمول یک سنگاپور و دیدار تیمهای ملی واترپلو ایران و هنگ کنگ، از شبکه ورزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش نودمین دوره از رقابتهای وزنه برداری قهرمانی جهان که در نروژ در حال برگزار شدن است را به صورت مستقیم پوشش خواهد داد.
برنامه «مثبت ورزش»، این رقابت ها را که از ۱۴ تا ۱۹ مهر با حضور قهرمانان کشورمان در نروژ آغاز میشود، در ساعات مختلف و با گزارشگری اختصاصی به صورت زنده از شبکه ورزش پخش خواهد کرد.
در این دوره از مسابقات، تیم ایران با هدایت بهداد سلیمی و حضور عبدالله بیرانوند در دسته ۷۹ کیلوگرم، ایلیا صالحی پور در ۸۸ کیلوگرم، علی عالی پور و علیرضا معینی در ۹۴ کیلوگرم، علیرضا نصیری، مهدی کرمی و ابوالفضل زارع در دسته ۱۱۰ کیلوگرم و علی داودی و آیت شریفی در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم حضور یافته است.
این دوره از مسابقات وزنه برداری جهان با حضور کشورهای مختلف از ۱۰ مهر آغاز شده است.
شبکه ورزش امروز دور اصلی مسابقات فرمول یک سنگاپور را به صورت مستقیم پخش میکند.
برنامه «مثبت ورزش»، در ادامه پخش مسابقات فرمول یک فصل ۲۰۲۵، از ساعت ۱۵:۳۰، مسابقات فرمول یک سنگاپور را با گزارشگری مشترک همایون نصیری و نوید مروتی پخش میکند.
این مسابقات در پیست مارینا بای استریت در کشور سنگاپور برگزار میشود. به دلیل فشار جسمانی ناشی از شرایط آب و هوایی و سختیهای پیست، رانندگان میتوانند طی یک مسابقه در سنگاپور تا ۳ کیلوگرم از وزن بدن خود را از دست دهند.
که ورزش دیدار تیمهای ملی واترپلو ایران و هنگ کنگ را به صورت مستقیم پخش میکند.
شبکه ورزش در دومین روز از برگزاری مسابقات واترپلو آسیا، امروز از ساعت ۱۳:۳۰، دیدار تیمهای ملی واترپلو ایران و هنگ کنگ را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش میکند.
یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی ورزشهای آبی آسیا از ۱۲ تا ۲۰ مهر در هند در حال برگزار شدن است. در اولین روز از این رقابتها تیم ملی واترپلو ایران مقابل تیم ملی چین با نتیجه ۱۴ بر ۹ به پیروزی دست یافت.