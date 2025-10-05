باشگاه شوکاشور آمل در مراسمی رسمی با حضور قهرمانان ملی و پیشکسوتان، از پیراهن تیم والیبال خود برای لیگ دسته یک کشور رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در آیینی رسمی و متفاوت، همزمان با سال نخست حضور باشگاه فرهنگی ورزشی شوکاشور آمل در لیگ دسته یک والیبال باشگاه‌های کشور، از پیراهن جدید تیم والیبال این باشگاه رونمایی شد.

این مراسم با حضور محمدهادی ساروی قهرمان کشتی المپیک و جهانی، جمعی از مربیان تیم‌های ملی رده‌های پایه، پیشکسوتان والیبال شهرستان آمل و مسئولان ورزشی استان برگزار شد.

حامد ضرغامی مدیرعامل باشگاه شوکاشور آمل ضمن اعلام آغاز رسمی فعالیت باشگاه، گفت: «شهرستان آمل یکی از قطب‌های اصلی والیبال کشور است و باشگاه شوکاشور با هدف حمایت از استعدادهای جوان، در مسیر باشگاه‌داری حرفه‌ای گام برداشته است.»

وی افزود: «در سال نخست تیم‌داری، بیش از ۳۰ نفر از کادر فنی، اجرایی و بازیکنان تحت پوشش باشگاه قرار گرفته‌اند و این چرخه حمایتی با همراهی مسئولان و فراهم‌سازی زیرساخت‌ها در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.»

ضرغامی با اشاره به رویکرد بلندمدت باشگاه، تأکید کرد: «برنامه‌ریزی ما محدود به یک فصل نیست؛ با توکل بر خدا، حمایت مدیران شهرستانی و استانی و رونق معدن ذغال‌سنگ شوکاشور آمل، تلاش می‌کنیم موانع پیش‌روی ورزشکاران شهرستان را برطرف کنیم.»

در این مراسم همچنین از پیراهن کاپیتان تیم شوکاشور آمل رونمایی شد و از محمدهادی ساروی دارنده نشان طلای المپیک ۲۰۲۴ و طلای جهانی ۲۰۲۵ کرواسی، تقدیر و تجلیل به‌عمل آمد.