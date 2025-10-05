همزمان با دومین روز از هفته نیروی انتظامی، محفل انس با قرآن کریم و مراسم عطرافشانی و غبارروبی ضریح مطهر امامزاده سید علی (ع) با حضور کارکنان پایور و وظیفه انتظامی استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسئول عقیدتی‌سیاسی انتظامی استان قم هدف از برگزاری این محافل را تقویت روحیه معنوی در میان نیرو‌های انتظامی دانست و گفت: توجه به قرآن و نهج‌البلاغه از برنامه‌های محوری هفته انتظامی در سراسر کشور است و امروز بیش از ۱۵۰ نفر از کارکنان پایور و وظیفه در این مراسم معنوی شرکت کرده‌اند.

حجت‌الاسلام و المسلمین جعفر موحدیان افزود: این محافل قرآنی به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود و امسال با محوریت قرآن، معنویت و سلامت روحی، توجه ویژه‌ای به آن شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم، با اشاره به نقش نیرو‌های مسلح در حفظ امنیت کشور، گفت: مردم ایران باید همواره قدردان خون شهدا و تلاش نیرو‌های نظامی و انتظامی در حفظ استقلال و عزت کشور باشند.

حجت‌الاسلام و المسلمین عباس اسکندری تأکید کرد ایران در مسیر پیشرفت خود، همواره بر پایه اخلاق، انسانیت و معنویت حرکت کرده است.

وی با یادآوری مقاومت ملت ایران در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه اظهار داشت: دشمنان همواره تلاش کرده‌اند مانع رشد کشور‌های اسلامی شوند، اما ملت ایران با تکیه بر فرهنگ مقاومت و رهبری الهی، مسیر عزت را پیموده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم افزود: جمهوری اسلامی در عین اقتدار، هیچ‌گاه آغازگر ظلم نبوده و فرهنگ انسانیت و معنویت را به جهان عرضه کرده است.