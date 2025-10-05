عناوین رویدادهای خبری روز شنبه، 12 مهر 1404 استان قم را می توانید در بسته 120 ثانیه مرور کنیدت.

نواخته شدن زنگ غنچه ها در مراکز پيش دبستاني استان، رونمايي و راه اندازي پايگاه اينترنتي ويژه حوزه و روحانيت خبرگزاري تسنيم، برگزاري همايش ملي علوم اسلامي انساني ديجيتال در قم، تجليل از پيشکسوتان جهاد و مقاومت، جان باختن راکب موتور سيکلت بر اثر سانحه تصادف برخورد با کاميون، کسب عنوان سومي تيم‌ ميني بسکتبال قم در‌مسابقات قهرماني کشور و برگزاری مسابقات آمادگي جسماني تکواندوکاران دختر قم، گراميداشت هفته دفاع مقدس از عناوین رویدادهای خبری بسته 120 ثانیه امروز است.