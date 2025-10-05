پخش زنده
عناوین رویدادهای خبری روز شنبه، 12 مهر 1404 استان قم را می توانید در بسته 120 ثانیه مرور کنیدت.
نواخته شدن زنگ غنچه ها در مراکز پيش دبستاني استان، رونمايي و راه اندازي پايگاه اينترنتي ويژه حوزه و روحانيت خبرگزاري تسنيم، برگزاري همايش ملي علوم اسلامي انساني ديجيتال در قم، تجليل از پيشکسوتان جهاد و مقاومت، جان باختن راکب موتور سيکلت بر اثر سانحه تصادف برخورد با کاميون، کسب عنوان سومي تيم ميني بسکتبال قم درمسابقات قهرماني کشور و برگزاری مسابقات آمادگي جسماني تکواندوکاران دختر قم، گراميداشت هفته دفاع مقدس از عناوین رویدادهای خبری بسته 120 ثانیه امروز است.