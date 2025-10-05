

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال بانوان از پنجشنبه ۱۷ مهر ماه در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود که شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تدار کاتی را به شرح زیر اعلام کرد:

فرزانه توسلی، نسترن مقیمی، مهتاب بنایی، مارال ترکمان (استان تهران)

نسیمه سادات غلامی، فرشته کریمی، فرشته خسروی، فاطمه رحمتی (استان هرمزگاه)

الهام عنافچه، زهرا کیانی منش، عاطفه برقی، شیرین صفار، زهرا لطف آبادی، سارا شیربیگی (استان خوزستان)

مهسا کمالی، مهدیه محمودی نیا، طاهره مهدی پور (کرمان)

پس از پایان اردوی تدارکاتی ملی پوشان عصر روز سه شنبه ۲۲ مهرماه تهران را به مقصد شهر تولا (روسیه) ترک می‌کنند تا دو بازی دوستانه برابر تیم ملی فوتسال بانوان این کشور برگزارکنند.

از ۱۷ بازیکن دعوت شده به اردو ۱۵ بازیکن به مسابقات اعزام خواهند شد.

ملی پوشان در روز‌های پنجشنبه و شنبه ۲۴ و ۲۶ مهر در مجموعه ورزشی تولیکا در شهر تولا دو بازی دوستانه برابر تیم ملی فوتسال بانوان روسیه برگزار خواهند کرد.