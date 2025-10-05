پخش زنده
با برگزاری رویداد امداد و مقاومت در ۳۵۰ مدرسه آذربایجانغربی ۱۲ هزار دانش آموز کمکهای اولیه و پدافند غیرعامل را فرا گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این رویداد با هدف ارتقای سطح آگاهی و آمادگی در شرایط بحران و مقابله با تهدیدات احتمالی به همت آ. پ و هلال احمر استان و راهبری امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان در ۳۵۰ مدرسه استان برگزار شد.
در این رویداد ۱۲ هزار دانش آموز بمدت ۱۶ ساعت کمکهای اولیه و پدافند غیرعامل را آموزش دیدهاند.
مدرسه دخترانه مرضیه ارومیه در مرحلهی استانی این رویداد مقام برتر انتخاب شده و به مرحلهی کشوری که ۲۰ مهر ماه در بندر انزلی برگزار خواهد شد حضور خواهند یافت.