به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این رویداد با هدف ارتقای سطح آگاهی و آمادگی در شرایط بحران و مقابله با تهدیدات احتمالی به همت آ. پ و هلال احمر استان و راهبری امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان در ۳۵۰ مدرسه استان برگزار شد.

در این رویداد ۱۲ هزار دانش آموز بمدت ۱۶ ساعت کمک‌های اولیه و پدافند غیرعامل را آموزش دیده‌اند.

مدرسه دخترانه‌ مرضیه‌ ارومیه در مرحله‌ی استانی این رویداد مقام برتر انتخاب شده و به مرحله‌ی کشوری که ۲۰ مهر ماه در بندر انزلی برگزار خواهد شد حضور خواهند یافت.