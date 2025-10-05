به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۱۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه درباره مشکلات ساخت مسکن ملی شهرستان ارومیه به وزیر راه و درباره ضرورت پیگیری دریافت غرامت جنگی جانبازان و آسیب دیدگان جنگ تحمیلی برابر قرارداد ۵۹۸ و مقررات بین المللی به وزیر دفاع تذکر داد.

جبار کوچکی نژاد نماینده رشت و ۴۶ نماینده دیگر درباره ضرورت برنامه ریزی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل به وزیر راه و به همراه ۳۸ نماینده دیگر به وزیر بهداشت درباره ضرورت تأمین منابع طرح دارویار و جلوگیری از ورشکستگی داروخانه ها تذکر داد.

علی اکبر علیزاده نماینده دامغان و ۴۰ نماینده دیگر درباره ضرورت بازنگری در حذف متقاضیان مجردی که در سامانه مسکن ملی ثبت نام کرده‌اند به وزیر راه و تذکر دیگری به همراه ۲۹ نماینده مجلس به وزیر بهداشت درباره ضرورت تسریع در تجهیز و تأمین نیروی متخصص در مراکز درمانی و بیمارستان دامغان داد.

علی کرد نماینده خاش به وزیر بهداشت درباره ضرورت تسریع در ارسال دارو‌های بیماران خاص به حوزه انتخابیه خاش تذکر داد.

حبیب قاسمی نماینده شهرضا و ۲۹ نماینده دیگر به وزیر بهداشت درباره لزوم تسریع در تخصیص پزشک متخصص به بیمارستان دهاقان تذکر داد.

علی شیرین زاد نماینده کرج به وزیر بهداشت درباره لزوم تسریع در اجرای ماده ۸۶ آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی و تأمین لباس‌های کادر درمان و مدیریت حوادث توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز و تذکر دیگری به وزیر صمت درباره لزوم تسریع در ابلاغ بخشنامه سال ۱۴۰۳ درباره مالیات نقل و انتقال خودروی ماشین‌های صفر بر اساس ماده ۵۷ قانون نظام صنفی داد.

علیرضا نوین نماینده تبریز و ۲۱ نماینده دیگر به وزیر دفاع درباره لزوم صدور دستور جهت رسیدگی به مسائل مدیریتی و مالی پالایشگاه تبریز تذکر دادند.

مصطفی نخعی نماینده نهبندان و ۳۹ نماینده دیگر به وزیر علوم درباره لزوم حل مشکل تعدادی از پذیرفته شدگان فراخوان‌های جذب هیأت علمی وزارت علوم از سال ۹۹ تا ۱۴۰۲ تذکر دادند.

حبیب قاسمی، فرهاد بشیری، جبار کوچکی نژاد، حمیدرضا گودرزی، سیدمحمد پاکمهر و کمال حسین پور به وزیر جهاد کشاورزی درباره ضرورت تسریع در تأمین کود و سموم شیمیایی مورد نیاز کشاورزان متناسب با سطح زیرکشت و جلوگیری از افزایش قیمت و جلوگیری از توزیع سموم و کود تقلبی در بازار تذکر دادند.

علی احمدی نماینده میاندوآب به وزیر بهداشت درباره لزوم تسریع در پرداخت مطالبات کارکنان بهداشت و درمان تذکر داد.