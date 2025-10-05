استاندار البرز گفت: نمایشگاه‌های تنظیم بازار باید با محوریت کالا‌های اساسی از جمله لوازم‌التحریر، پوشاک و مواد غذایی برگزار شود تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان داخلی، اقلام مورد نیاز مردم با قیمت مناسب‌تر عرضه گردد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ مجتبی عبداللهی در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان تأکید کرد : تمام دستگاه‌های اجرایی باید با آمادگی کامل و هماهنگی مستمر، نسبت به تأمین و عرضه کالا‌های اساسی مردم اقدام کنند تا هیچ‌گونه خللی در بازار و معیشت شهروندان ایجاد نشود.

استاندار البرز افزود: برگزاری نمایشگاه‌های فصلی و مناسبتی، علاوه بر ایجاد رقابت سالم میان تولیدکنندگان، موجب حذف واسطه‌ها و عرضه کالا با قیمت ۳۰ تا ۴۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار می‌شود. این اقدام می‌تواند به‌طور مستقیم به کنترل تورم و رضایت‌مندی مردم کمک کند.

وی با تأکید بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان بومی گفت: در نمایشگاه‌های آتی باید اولویت با تولیدکنندگان استان باشد؛ به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و واحد‌های کوچک تولیدی که توان و ظرفیت خوبی دارند، اما دسترسی کافی به شبکه توزیع ندارند.





استاندار البرز همچنین بر اهمیت فرهنگ‌سازی در تولید محصولات ایرانی اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه لوازم‌التحریر، لازم است از طرح‌ها و شخصیت‌های ایرانی استفاده شود تا کودکان و نوجوانان بیش از پیش با الگو‌های بومی و فرهنگی کشور آشنا شوند.





وی افزود: کارگروه تنظیم بازار باید آمادگی صددرصدی برای تأمین کالا‌های اساسی مردم از جمله گوشت، مرغ، برنج و سایر اقلام ضروری را داشته باشد. هیچ‌گونه کمبودی در این زمینه پذیرفتنی نیست و دستگاه‌های مرتبط باید نسبت به ذخیره‌سازی مناسب و نظارت بر شبکه توزیع اقدام کنند.





استاندار البرز از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا با حضور میدانی در فروشگاه‌ها، انبار‌ها و مراکز عرضه کالا، از روند تأمین و توزیع اقلام ضروری اطمینان حاصل کنند و گزارش عملکرد خود را به صورت منظم به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار استان ارائه دهند.





وی گفت: بازار باید در کنترل و نظارت کامل باشد و همه نهاد‌های مسئول با همکاری و هماهنگی، برای تأمین آرامش و رضایت مردم تلاش کنند.