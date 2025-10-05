پخش زنده
مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی از زحمات همکار پر تلاش نشمیل نظامی، تهیهکننده ای که به فولکلور و آدابورسوم محلی توجه ویژهای دارد، تقدیر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ آذربایجان غربی از جمله استانهایی است که ادیان و اقوام مختلف را در خود جایداده است، حضور همکاران اهلتسنن در صداوسیما از نمودهای عینی سند تحول بنیادی رسانه به شمار میآید. بخش کُردی این مرکز از بخشهای فعالی است که با حضور همکاران کردزبان برنامههای فاخری را تهیه و پخش میکند.
ناصر حجازیفر، مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی در مراسمی از زحمات همکار پر تلاش نشمیل نظامی، تهیهکنندهای که به فولکلور و آدابورسوم محلی توجه ویژهای دارد، تقدیر کرد. نظامی در برنامهای که به مناسبت هفته وحدت از رادیو چی چست پخش شده بود، گوینده برتر این مرکز معرفی شده است.
حضور ۱۷ساله در کسوت گویندگی، مترجمی و سردبیری خبر بخش آسیای میانه و قفقاز از جمله فعالیتهای نظامی در برونمرزی صداوسیما بوده است. این همکار کردزبان سال ۱۳۹۲ به صداوسیمای آذربایجان غربی منتقل شده و از آن تاریخ تهیه کنندگی، مترجمی، نویسندگی و گویندگی برنامههای کردی را بر عهده دارد.
نظامی از سال ۱۴۰۰ تهیه کنندگی، گویندگی و نویسندگی برنامه «شب بخیر کردی» که شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت ۲۲ تا ۲۳ شب از رادیو چی چست پخش میشود، برعهده دارد.