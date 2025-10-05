پخش زنده
مشاور بانوان معاونت علمی ریاستجمهوری از حمایت گسترده از زنان فناور خبر داد و گفت: در سال گذشته ۴ میلیارد تومان به کارآفرینان منتخب بریکس و طرحهای نوآورانه بانوان اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، خدیجه جدا از اجرای برنامههای مدون و چشمگیر در سال ۱۴۰۳ خبر داد و تأکید کرد: این اقدامات، فصلی تازه در حمایت هدفمند از بانوان کارآفرین و نوآور در زیستبوم فناوری کشور گشوده است.
وی با اشاره به اولویتبخشی به نوآوری و توانمندسازی بانوان فعال در عرصههای فناوری و کارآفرینی، نتایج ملموس این برنامهها را نویدبخش ارتقای جایگاه زنان در این حوزه دانست.
مشاور بانوان معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، تمرکز ویژه بر حمایت از طرحهای فناورانه زنان برگزیده در رویدادهای بینالمللی، توسعه صنایع خلاق در مناطق کمتر برخوردار و راهاندازی زیرساختهای دانشبنیان را از محورهای اصلی برنامههای سال ۱۴۰۳ برشمرد.
جدا اضافه کرد: در این میان، اختصاص مبلغ ۴ میلیارد تومان برای پشتیبانی از طرحهای فناورانه چهار بانوی کارآفرین که در اجلاس بریکس ۲۰۲۴ مورد تقدیر قرار گرفتند، به عنوان یکی از برجستهترین اقدامات حمایتی معرفی شد.
وی در تشریح اقدامات انجام شده در مناطق کمتر برخوردار، به برنامه توسعه صنایع خلاق محلی در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: این برنامه با هدف حمایت از زنان این خطه، شاهد افزایش ۵ درصدی صادرات صنایع دستی، حضور فعال در پنج نمایشگاه ملی و بینالمللی و رشد ۱۰ درصدی فروش محصولات در طول سال بوده است.
مشاور بانوان معاون علمی ادامه داد: علاوه بر این، حمایت از ۲۰ استارتاپ و هسته خلاق، طراحی و تولید ۱۵ محصول جدید با هویت ملی و برگزاری ۱۰ دوره آموزشی برای ۴۰۰ نفر، در راستای توانمندسازی نیروی کار و تقویت بخش خصوصی از طریق تأمین مالی ۷۰ درصدی صورت پذیرفت. در حوزه محیط زیست نیز، تمرکز بر پایداری از طریق استفاده از مواد اولیه سازگار و کاهش ضایعات تولید، به عنوان یک اولویت راهبردی مد نظر قرار گرفت.
مشاور بانوان معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری همچنین از برگزاری پیشرویداد چهاردهمین کنفرانس بینالمللی سلامت زنان با محوریت «هوش مصنوعی و کاربرد آن در ارتقای سلامت زنان» خبر داد و نتایج ارزشمند آن را شامل ایجاد بانک جامع اطلاعات زنان فعال در حوزه هوش مصنوعی و تحلیل جامع ۱۱۸ طرح مرتبط با سلامت زنان برشمرد.
جدا اعلام کرد: پنج زن کارآفرین و فناور به عنوان نمایندگان برجسته برای حضور در اجلاس بریکس روسیه معرفی شدند. همچنین، دو پاویون اختصاصی برای مدیران عامل زن شرکتهای دانشبنیان و خلاق در نمایشگاههای بینالمللی برپا شد. رویداد «زنان، محور نوآوری و فناوری» نیز با حضور ۵۰ مدیرعامل زن و برگزاری چهار پنل تخصصی، فضایی برای تبادل دانش و تجربیات فعالان زن در زیستبوم نوآوری فراهم آورد.
مقایسه با سال ۱۴۰۲ و چشمانداز آینده
مشاور بانوان معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری با مقایسه اقدامات سال ۱۴۰۳ با سال ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: در مقایسه با سال ۱۴۰۲ که هیچ اقدام مشخصی در این حوزه به ثبت نرسیده بود، سال ۱۴۰۳ شاهد جهشی قابل توجه در حمایت و توسعه برنامهها با محوریت زنان در عرصه نوآوری و فناوری بودیم.
جدا در پایان به اهداف سال جاری اشاره کرد و افزود: برای امسال اهداف مشخصی تدوین شده است. مطابق با بند «ث» ماده ۸۱ قانون برنامه هفتم توسعه، افزایش ۱۰ درصدی سهم زیرساختهای دانش بنیان، خلاق و شتابدهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده در دستور کار قرار دارد. همچنین، اجرای پروژه ملی شبکه زنان در حوزه سلامت، روان و هوش مصنوعی، تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت زنان مدیرعامل شرکتهای دانشبنیان با هدف افزایش ۱۰ درصدی حضور آنان، و توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان در زیست بوم نوآوری با مدیریت زنان، از دیگر برنامههای کلیدی آتی هستند.
وی تاکید کرد: این مجموعه اقدامات، تعهد راسخ به توانمندسازی و حمایت از زنان در پیشبرد اهداف نوآوری و فناوری کشور را به نمایش میگذارد و نویدبخش آیندهای روشنتر برای حضور زنان در عرصههای علمی و اقتصادی است.