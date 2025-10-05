

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست‌وهفتمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی جهان در سالن «تای‌هو» مرکز نمایشگاهی شهر ووشی چین برگزار خواهد شد. مهلت ثبت‌نام این رقابت‌ها به پایان رسیده و ۹۹۲ تکواندوکار از ۱۴۰ کشور در ۱۶ وزن مردان و زنان حضور خواهند داشت.

در بخش مردان، وزن ۵۸- کیلوگرم با ۹۳ تکواندوکار شلوغ‌ترین وزن این رقابت‌هاست که ابوالفضل زندی نماینده ایران روز هفتم آبان ماه در آن مبارزه خواهد کرد. پس از آن اوزان ۶۳-، ۶۸- و ۷۴- کیلوگرم با بیشترین تعداد شرکت‌کننده در رده‌های بعدی قرار دارند.

در گروه بانوان نیز وزن‌های ۴۶-، ۴۹-، ۵۳-، ۵۷-، ۶۲-، ۶۷-، ۷۳- و ۷۳+ کیلوگرم برگزار می‌شود که جمعاً بیش از ۴۰۰ ورزشکار در آن حضور خواهند داشت.

تیم ملی تکواندو ایران با ۱۵ تکواندوکار در این مسابقات شرکت می‌کند. طبق برنامه، رقابت‌ها از دوم آبان با مبارزات اوزان ۵۷- کیلوگرم زنان و ۸۷+ کیلوگرم مردان آغاز می‌شود؛ جایی که ناهید کیانی و آرین سلیمی، دارنده مدال‌های طلا و نقره المپیک پاریس، نخستین نمایندگان ایران خواهند بود.

در روز‌های بعد، تکواندوکارانی، چون مهلا مؤمن‌زاده، محمدحسین یزدانی، مهران برخورداری، نسترن ولی‌زاده، ابوالفضل زندی و مبینا نعمت‌زاده به مصاف حریفان خود می‌روند.

هدایت تیم ملی مردان را مجید افلاکی بر عهده دارد و مهرداد یوسفی و علی تاجیک او را در امر مربیگری همراهی می‌کنند. در بخش بانوان نیز مهروز ساعی سرمربی تیم ملی است و نیلوفر صفریان و شیما خلیل ارجمندی به عنوان مربی در کنار او حضور دارند.

تیم ملی تکواندو کشورمان ۲۷ مهرماه تهران را به مقصد ووشی چین ترک خواهد کرد.