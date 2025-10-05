پخش زنده
امروز: -
هزاران نفر از مردم پاکستان از جمله زنان و کودکان شب گذشته با حضور در راهپیمایی گسترده در شهر لاهور حمایت قاطع خود را از حماس و مقاومت فلسطین اعلام و جنایات رژیم صهیونیستی را در غزه محکوم کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ در این راهپیمایی که از سوی حزب جماعت اسلامی برگزار شد، شرکتکنندگان با سردادن شعارهای ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی خواستار پایان فوری حملات رژیم صهیونیستی به مردم بیدفاع فلسطین شدند و ادامه انفعال و سکوت کشورهای اسلامی را در برابر نسلکشی در غزه محکوم کردند.
فضای شهر لاهور نیز همزمان با این راهپیمای رنگ و بوی همبستگی با فلسطین داشت به گونهای که خیابانها مملو از پرچمهای پاکستان و فلسطین و بنرهایی با شعارهای «مرگ بر اسرائیل»، «پاکستان حامی حماس و مقاومت است» و «فلسطین را آزاد کنید» بود.
«حافظ نعیمالرحمان» رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان در سخنرانی خود گفت: «غزه در دو سال گذشته به دریایی از خون تبدیل شده است و مسلمانان در آنجا با نسلکشی روبهرو هستند. سکوت جهان اسلام در برابر این فاجعه شرم آور است.»
وی تاکید کرد: مردم پاکستان همواره در کنار مقاومت فلسطین و مجاهدان حماس خواهند ایستاد.
«لیاقت بلوچ» نائب رئیس این حزب نیز در سخنان خود با محکوم کردن تلاش برخی سیاستمداران برای عادیسازی روابط با تلآویو گفت: اسرائیل یک رژیم غیرقانونی است و هرگز نمیتوان آن را پذیرفت.
رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان افزود: متأسفانه امروز در مجالس ما از به رسمیت شناختن اسرائیل سخن گفته میشود در حالیکه برخی سیاستمداران تنها برای خوشحالی ترامپ و آمریکا مواضع خود را تغییر میدهند.
وی با بیان اینکه ملت پاکستان کسانی که اسرائیل را به رسمیت بشناسند نخواهد بخشید و گفت: قائداعظم محمدعلی جناح بنیان گذار جمهوری اسلامی پاکستان سیاستی روشن برای کشور تعیین کرد، سیاست داخلی و خارجی پاکستان بر این اصل استوار است که اسرائیل رژیمی نامشروع است و هرگز نباید به رسمیت شناخته شود.
«ضیاءالدین انصاری» مسئول جماعت اسلامی در لاهور نیز با اشاره به ایستادگی ملت فلسطین گفت: تاریکی ستم به زودی پایان خواهد یافت و روزی نزدیک است که فلسطین آزاد خواهد شد و مردم مظلوم آن در آسمانی باز نفس خواهند کشید.
در پایان شرکتکنندگان با سردادن شعارهایی، چون «لبیک یا اقصی»، «حمایت از حماس افتخار امت است»، «فلسطین زنده باد» و «آزادی فلسطین خواست امت اسلامی است» همبستگی کامل خود را با ملت فلسطین و مقاومت اسلامی اعلام کردند.