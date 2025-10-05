به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این مسابقات که به مناسبت هفته دفاع مقدس و در قالب جشنواره ورزشی ایران جان در 5 رده سنی برگزار شد، الهه کوهساریان، زهرا خادم، نیره نجار نیا، مریم طاهری و معصومه آذر نوشان در رده های سنی مختلف عناوین قهرمانی را از آن خود کردند.

مسابقات آمادگی جسمانی بانوان بسیجی به همت کمیته پیشکسوتان هیئت آمادگی جسمانی و تندرستی استان، هیئت آمادگی جسمانی بسیج و سپاه و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری در باشگاه فرهنگی ورزشی ذوالفقار قم برگزار شد.