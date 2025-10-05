برخورد سه دستگاه خودرو در کرج ۲ مصدوم بر جای گذاشت
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت:برخورد سه دستگاه خودرو در بلوار موذن کرج دو مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
مهدی سمیعی گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو کامیونت جک باخودرویام ویام و سمند دو نفر مصدوم شدند که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاههای ۳ و ۲۲ به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در این حادثه یک دستگاه خودروی کامیونت جک در اثر برخورد با خودروام ویام پارک شده در حاشیه بلوار و خودروی سمند در حال حرکت منجر مصدوم و محبوس شدن راننده خودرو سمند حدودا ۶۵ ساله و مصدومیت خودروی کامیونت جک حدودا ۶۰ ساله شد که با تلاش آتش نشانان افراد از داخل خودرو خارج، تحویل عوامل اورژانس و موقعیت حادثه ایمن سازی شد.
وی بیان کرد:برای امداد رسانی به این حادثه هشت نفر نیروی عملیاتی به انضمام دو دستگاه خودرو امدادی به محل اعزام شدند