به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ مهدی سمیعی گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو کامیونت جک باخودروی‌ام وی‌ام و سمند دو نفر مصدوم شدند که بلافاصله نیرو‌های عملیاتی از ایستگاه‌های ۳ و ۲۲ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه یک دستگاه خودروی کامیونت جک در اثر برخورد با خودرو‌ام وی‌ام پارک شده در حاشیه بلوار و خودروی سمند در حال حرکت منجر مصدوم و محبوس شدن راننده خودرو سمند حدودا ۶۵ ساله و مصدومیت خودروی کامیونت جک حدودا ۶۰ ساله شد که با تلاش آتش نشانان افراد از داخل خودرو خارج، تحویل عوامل اورژانس و موقعیت حادثه ایمن سازی شد.

وی بیان کرد:برای امداد رسانی به این حادثه هشت نفر نیروی عملیاتی به انضمام دو دستگاه خودرو امدادی به محل اعزام شدند