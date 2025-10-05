دو کاراته‌کا از کشورمان با پیروزی مقابل تمامی رقبا، به فینال لیگ جهانی کاراته وان سری A مالزی راه یافتند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز پایانی لیگ جهانی کاراته وان سری A مالزی که آخرین مرحله این رقابت‌ها در سال ۲۰۲۵ به شمار می‌رود، امروز (۱۳ مهرماه) مرتضی نعمتی و علی‌اصغر آسیابری دو نماینده ایران، راهی دیدار نهایی شدند.

در وزن ۷۵ کیلوگرم، مرتضی نعمتی پس از استراحت در دور نخست، با برتری ۸ بر صفر مقابل عبدالله الطعینی از کویت آغاز کرد و سپس آلوین بایتکان از فیلیپین را ۴ بر ۳ شکست داد. او در ادامه با نتیجه ۶ بر ۱ ماتیاس رودریگرز از شیلی را مغلوب کرد و در چهارمین مبارزه پس از تساوی یک بر یک مقابل داورت نظیراموف از ترکمنستان، با قانون سنشو پیروز شد. نعمتی در نیمه‌نهایی نیز ۲ بر صفر راین گاری از فرانسه را از پیش رو برداشت تا فینالیست شود. حریف او در دیدار نهایی ارنست شریف‌الدینوف از روسیه است.

در وزن ۸۴- کیلوگرم نیز علی‌اصغر آسیابری پس از استراحت در دور نخست، در مسیر صعود خود به ترتیب برابر پن چن‌آن از چین تایپه (۶ بر ۲)، ایوان وِسیچ قهرمان جهان از کرواسی (۴ بر ۳)، رایان گالی از بلژیک (۴ بر صفر)، علیخان کادیرگالی از قزاقستان (۱۱ بر ۳) و ایرن تمیزل از ترکیه (۱۶ بر ۶) پیروز شد و به فینال راه یافت. آسیابری در دیدار پایانی به مصاف ادوارد گاسپاریان از روسیه خواهد رفت.

پیش از این نیز صالح اباذری در وزن ۸۴+ کیلوگرم مدال برنز این رقابت‌ها را کسب کرده بود.

همچنین علی رحیمی در وزن ۷۵- کیلوگرم برای کسب مدال برنز به دیدار رده‌بندی راه یافت.