به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان کردستان افزود: انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

ورمقانی اظهار کرد: قانون جدید انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تغییراتی داشته است. از جمله این تغییرات استعفای کسانی است که داوطلب نمایندگی در شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند، سه ماه قبل از روز ثبت نام باید استعفا دهند.

بنابراین ما توصیه می کنیم همان روز ۲۱ را مبنا قرار دهند. اگرچه ۲۷ مهر آخرین مهلت برای استعفا است.

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان ، تصریح کرد: ثبت نام داوطلبان شورای شهراز ۲۱ دیماه تا ۲۷ دیماه صورت میگیرد و سه ماه قبل از آن داوطلبان مشمول استعفا باید استعفای خود را حداکثر تا ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۴ ثبت و موافقت مسوول مافوق خود را دریافت نمایند.

ورمقانی "مهلت استعفای داوطلبان شوراهای روستاها را ۲۴ الی ۳۰ آبان ۱۴۰۴ اعلام نمود.

تاریخ ثبت نامه شوراهای روستاها ۲۴الی ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ می باشد.

مورد بعدی که تغییر ایجاد شده است، ثبت نام الکترونیک داوطلبان است.