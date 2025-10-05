پخش زنده
امروز: -
تکواندو کار قمی با کسب مدال برنز به کار خود در رقابت های انتخابی تیم ملی زیر 21 سال و جام دوستی ایران و کره جنوبی پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، باران فتحی، تکواندوکار هیأت تکواندو استان قم، در دومین روز از رقابتهای جام دوستی ایران و کره جنوبی که به عنوان «مرحله نخست رقابتهای انتخابی تیم زیر ۲۱ سال» برگزار شد،پس از ۵ برد متوالی به نیمه نهایی راه یافت ولی در این مرحله برابر نماینده قزوین شکست خورد و به عنوان سومی مشترک این وزن بسنده کرد.
این مسابقات با حضور ۶۳۰ تکواندوکار دختر به میزبانی تهران برگزار شد.