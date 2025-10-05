مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به پیشرفت فیزیکی مجموعه نهضت ملی مسکن این شهرستان، از رفع موانع تسهیلات بانکی و برق این طرح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روح اله عمادی در خصوص طرح‌های نهضت ملی مسکن در شوشتر گفت: با وجود مشکلات گذشته، اقدامات انجام شده در مجموعه راه و شهرسازی، شورای مسکن استان و شهرستان قابل تقدیر است.

وی عمده‌ترین مشکل سایت نهضت ملی مسکن شوشتر را موضوع تسهیلات بانکی عنوان کرد و افزود: با دستور ویژه استاندار و پیگیری‌های انجام شده در سطح وزارت، امروز شاهد پیشرفت خوبی در پرداخت تسهیلات بانکی در شهرستان شوشتر هستیم.

عمادی تصریح کرد: امیدواریم در آینده نزدیک با تزریق منابع مالی و تسهیلاتی مورد نیاز پروژه، شاهد جهش در پیشرفت فیزیکی آن باشیم.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به رفع مشکل برق سایت که در گذشته از سوی پیمانکاران مطرح شده بود، از کمک‌های فرمانداری در این زمینه قدردانی کرد.

وی در ادامه بر ضرورت تسریع در صدور پروانه‌های ساختمانی تاکید و خواستار همکاری بیشتر شهرداری شوشتر در این زمینه شد تا پرداخت اقساط تسهیلات نیز سریع‌تر انجام گیرد.

این مقام مسئول روند فعالیت پیمانکاران در سایت را مطلوب توصیف کرد و با اشاره به سیاست وزارت راه و شهرسازی در مورد «گروه‌های ساخت»، از متقاضیان دریافت زمین خواست تا با همت بیشتری به ساخت واحد‌های مسکونی بپردازند.

عمادی در پایان با اشاره به موضوع جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن، از انجام اقدامات لازم برای الحاق اراضی به شهر شوشتر خبر داد و گفت: این موضوع در کمیسیون ماده پنج بررسی شده و به زودی در شورای برنامه‌ریزی استان مطرح خواهد شد تا مشکل کلیه متقاضیان مسکن در این شهرستان برطرف شود.