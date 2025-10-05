پخش زنده
رئیس فدراسیون تنیس روی میز در نشست تخصصی بازیهای کشورهای اسلامی از تغییر در ترکیب تیم ملی تنیس روی میز مردان خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهرداد علی قارداشی در پایان نشست تخصصی بازیهای کشورهای اسلامی اظهار داشت: با تغییر تاریخ مسابقات تنیس روی میز در بازیهای کشورهای اسلامی توسط کمیته برگزاری متاسفانه برادران عالمیان را در این آوردگاه نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: از پینگ پنگ بازان جوان در این رویداد استفاده خواهیم کرد. اگرچه این احتمال وجود دارد که نتایج تیمی ما متاثر از این تغییرات باشد، اما ما برای کسب بهتریننتیجه آماده میشویم.