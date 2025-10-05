به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ گروه جهادی نسل سومی‌ها خدمات متنوع پزشکی، دندانپزشکی و دارویی را در سطح تخصصی و فوق تخصصی به مردم مناطق محروم خرمشهر ارائه داد و با استقبال مردم روبه‌رو شد.

این گروه جهادی با شعار خدمت به خلق برای رضای خدا چند روزی است این خدمات را به مردم این مناطق ارائه می دهد.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان هم از حمایت این شرکت در برگزاری اردوی جهادی نسل سومی‌ در مناطق کم‌برخوردار استان خوزستان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی صنعت نفت در جنوب غرب کشور انجام شده است.

حمید دریس با تأکید بر اهمیت استمرار چنین فعالیت هایی خاطر نشان کرد: ما این فعالیت‌ها را مقطعی نمی‌دانیم، بلکه در قالب یک برنامه مستمر و هدفمند برای توانمندسازی و بهبود وضعیت معیشتی و بهداشتی مردم منطقه را دنبال می‌کنیم.