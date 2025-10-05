به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی درجلسه مدیران شرکت‌های انبار‌های عمومی وخدمات گمرکی افزود:برخی زیر ساخت‌های اساسی استان درامرتوسعه مغفول مانده که تلاش‌ها برای جبران آنها آغاز شده است.

وی با اعلام اینکه آذربایجان غربی می‌تواند درانجام تجارت گمرکی وانبارداری ونیزترخیص کالا جزواستان‌های پایلوت درکشور انتخاب شودگفت:وحدت و هماهنگی موجود بین فعالان اقتصادی دربخش خصوصی مهمترین مؤلفه درپیشرفت وتوسعه استان است.

مدیرعامل انبار‌های عمومی وخدمات گمرکی ایران هم دراین جلسه گفت:کل فرآیند گمرک باید به روز شود وهمه اقداماتی که در آن صورت می‌گیرد مهندسی مجدد شده تابتواند به خروجی مطلوب برسد.

کاظم سلیمی بااشاره به اینکه درآمد انبارداری کشور درسال ۸۰همت است افزود:برای رفع مشکل زنجیره لجستیک درکشور به دنبال ایجاد مرکز ملی لجستیک هستیم تابتوان باکاهش هزینه‌های مبادلاتی وتسهیل تجارت به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور کمک شود.

وی گفت:کشور‌های پیشرفته ۶۲ درصد رشد اقتصادی خود را با عمل به نظام تجاری، بازرگانی و لجستیکی کسب کرده‌اند وبرنامه ریزی آنان برای آینده این است که زمینه ۹۲ درصد اشتغال کشورشان ازطریق نظام تجاری، بازرگانی ولجستیکی فراهم شود.