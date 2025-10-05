وزیر امور خارجه با تاکید بر این که توافق قاهره، دیگر اعتبار ندارد، اقدام آمریکا و سه کشور اروپایی را برای بازگرداندن تحریم‌های پایان یافته شورای امنیت، غیرقانونی دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما آقای عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در نشست مشترک با سفرا، کارداران و روسای نمایندگی‌های خارجی و بین المللی مقیم تهران تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران، از سرگیری این تحریم‌ها شورای را غیرقانونی می‌داند

در نشست مشترک رئیس دستگاه سیاست خارجی با سفرای خارجی مقیم تهران، تازه‌ترین رویداد‌های منطقه، پشت در‌های بسته، بررسی شد.

تبیین رویکرد‌های کشورمان، پس از اقدام غیرقانونی آمریکا و سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت، مهمترین دستورکار این نشست بود.

آقای عراقچی همچنین پس از این نشست در جمع خبرنگاران تاکید کرد: اسنپ بک همه شرایط پیشین را عوض می‌کند و توافق قاهره، دیگر اعتبار ندارد. جمهوری اسلامی ایران هر راه ممکن را برای حل و فصل موضوع از طریق مذاکره، آزمود و حالا غربی‌ها هیچ دلیل موجهی برای استفاده از اسنپ بک، ندارند.

وی گفت: تجربه، ثابت کرده است که هیچ راه حلی جز راهکار دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران وجود ندارد.

رئیس دستگاه سیاست خارجی یادآور شد: همانطور که حمله نظامی راه حل مسئله هسته‌ای ایران نبوده، اسنپ‌بک هم در این خصوص هیچ دستاوری ندارد.

آقای عراقچی با بیان این که دیپلماسی همواره وجود دارد تصریح کرد: پرسش مطرح، این است که دیپلماسی تحت چه شرایطی ادامه دارد؟ اما اروپا، نقش خود را از دست داده و کم رنگ کرده است.

وزیر امور خارجه همچنین گفت: پیام‌هایی که همواره میان هیئت ایرانی و آمریکایی مطرح شده بر موضوع هسته‌ای تمرکز داشته و هرگونه خبری خارج از این موضوع، تایید نمی‌شود.

آقای عراقچی افزود: اگر آن‌ها با حسن نیت جلو بیایند، می‌توان به نتیجه مذاکره، امیدوار بود به ویژه در شرایط کنونی و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت که اوضاع دشوارتر شده است.

وی خاطرنشان کرد: در تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اشغالگر به کشورمان همه کشور‌ها با ایران، اعلام همبستگی کردند، چون ایران بازیگری خردمند بود اکنون هم، اتفاق مشابهی افتاده و ایران به عنوان بازیگر منطقی در دنیا شناخته می‌شود.