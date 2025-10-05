به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ نماینده هیئت تیم ملی کبدی با اشاره به اهمیت آمادگی تیم ملی کبدی گفت: تیم کبدی ایران با یک نماینده از طرف بانوان در مسابقات منامه حضور پیدا می‌کند.

مجید صولت در گفت و گوی تلفنی با مجری برنامه ورزش البرز گفت: هماهنگی و آمادگی به منظور برپایی مسابقات کبدی را به مدت ۱۸ روز در جزیره کیش داشتیم، این انتخاب برای تمرین‌ها به دلیل نزدیکی آب و هوای کیش به محل برپایی مسابقات در شهر منامه انتخاب شد.

سرپرست تیم ملی کبدی و رئیس تیم کبدی استان البرز در برنامه زنده سیمای البرز گفت: در بخش بانوان یک نماینده در این دوره از مسابقات کبدی داریم؛ اتفاق خوب دیگر برپایی بخشی از اردو‌ها در شهر کرج بود که توجه به جریان ورزش را تقویت و ارتقاء می‌دهد.

صولت به کارشناس برنامه ورزش البرز توضیح داد: برگزاری مسابقات و اردو‌ها در شهر کرج بستر رشد و شکوفایی ورزشکاران و تقویت روحیه آنان را رفاهم می کند این ظرفیت برای این است که ورزشکاران خوب استان نیز استفاده کنند و مربیان نیز انتقال تجربیات خود را در نظر داشته باشند.

سرپرست تیم ملی کبدی ایران خاطرنشان کرد: پنجمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی جوانان به مدت ۱۰ روز در البرز برپا شد و این فرصتی برای رشد و شکوفایی بیشتر کبدی استان محسوب می‌شود.