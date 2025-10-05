پخش زنده
امروز: -
مدل آموزشی یک مجموعه دانشبنیان در خصوص مفاهیم نانو و دارورسانی در قالب یک مقاله در مجله معتبر بینالمللی به چاپ رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،این تیم با مدیریت امین شیرعلیزاده دزفولی، موفق به طراحی یک کیت آموزشی کمهزینه و کارآمد شده است. این مجموعه به عنوان عضوی از شبکه نهادهای ترویجی فناوری نانو و در تعامل با مدارس و دانشگاههای سراسر کشور اقدام به برگزاری رویدادهای ترویجی و آموزشی میکند.
در این مجموعه، مخاطبان رویدادهای آموزشی با انجام آزمایشهای ساده سهمرحلهای، مفاهیم علمی از جمله واکنشهای رسوبی، ساخت هیدروژلهای آلژیناتی و کاربرد نانوذرات مغناطیسی در دارورسانی را فرا میگیرند. استفاده از رنگهای خوراکی به عنوان داروهای شبیهسازیشده و نانوذرات اکسید آهن به عنوان حاملهای مغناطیسی، تجربهای ملموس و جذاب برای دانشآموزان فراهم میکند.
پس از تلاش چند ساله این مجموعه دانشبنیان مقالهای با عنوان «Droplet-Based Educational Kit for Young Students: Hands-On Experiments from Precipitation Reactions to Magnetic Drug Delivery» در مجله معتبر Journal of Chemical Education منتشر شد که حاصل تلاش تیمی این مجموعه ایرانی است.
بر اساس نتایج این پژوهش، اجرای این برنامه آموزشی با روش POGIL (یادگیری اکتشافی گروهی) باعث افزایش چشمگیر نمرات و سطح رضایت دانشآموزان شد؛ بهطوریکه ۸۶ درصد شرکتکنندگان از آن ابراز رضایت کامل کردند. همچنین این طرح توانست علاقه دانشآموزان به رشتههای علوم پایه و فناوریهای نوین مانند نانوفناوری و پزشکی نوین را تقویت کند.
به گفته دکتر دزفولی، هدف از راهاندازی این مجموعه دانشبنیان این است که حتی در مدارس فاقد آزمایشگاههای مجهز نیز امکان آموزش عملی مفاهیم پیچیده علمی فراهم شود. این مجموعه در عین حال با کاهش مصرف مواد شیمیایی و استفاده از مقادیر قطرهای، ایمنی و پایداری زیستمحیطی را نیز تضمین میکند.
انتظار میرود با توسعه این ابتکار در مدارس کشور، نسل آینده دانشآموزان ایران با رویکردی علمیتر و خلاقانهتر وارد عرصههای فناوری نانو و علوم دارویی شوند