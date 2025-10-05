پخش زنده
عضو انجمن ماشین سازان صنایع غذایی گفت: توان تولید و تأمین ۹۹ درصد نیاز داخلی ماشینآلات مورد نیاز صنعت چاپ در صنایع بستهبندی در کشور وجود دارد.
آقای قاسم وفایی عضو انجمن ماشین سازان صنایع غذایی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به سابقه فعالیت از سال ۱۳۷۸؛ گفت: از اوایل دهه ۸۰ بومیسازی ماشینآلات بستهبندی را آغاز کردیم و اکنون تقریباً تمام مراحل ساخت دستگاههای صنعت چاپ(برچسبگذاری) در داخل کشور انجام میشود و تنها بخشی از مواد اولیه مانند استیل و الکتروموتور از خارج تأمین میشود.
وی افزود: در حال حاضر توان تولیدی کشور در این حوزه بسیار مطلوب است و شرکتهای ایرانی قادرند نیاز داخلی را به طور کامل تأمین کنند.
به گفته وفایی، دستگاههای ساخت داخل تا ظرفیت ۲۵ هزار بطری در ساعت را پوشش میدهند و پاسخگوی خطوط تولید بیشتر واحدهای داخلی هستند.
این فعال صنعتی با اشاره به صادرات محصولات ایرانی به حدود ۱۶ کشور؛ افزود: یکی از مهمترین مزیتهای ماشینآلات ایرانی، خدمات پس از فروش و امکان بهروزرسانی و تغییر دستگاهها متناسب با نیاز تولیدکنندگان است؛ امری که در ماشینآلات خارجی کمتر وجود دارد.
عضو انجمن ماشین سازان صنایع غذایی نوسان نرخ ارز و مشکلات مقطعی در تأمین مواد اولیه را از چالشهای اصلی این صنعت دانست و گفت: اگر بازار مواد اولیه ثبات داشته باشد، تولیدکنندگان داخلی هیچ محدودیتی برای تأمین نیاز کشور و حتی حضور در بازارهای صادراتی نخواهند داشت.