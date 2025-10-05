آقای قاسم وفایی عضو انجمن ماشین سازان صنایع غذایی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به سابقه فعالیت از سال ۱۳۷۸؛ گفت: از اوایل دهه ۸۰ بومی‌سازی ماشین‌آلات بسته‌بندی را آغاز کردیم و اکنون تقریباً تمام مراحل ساخت دستگاه‌های صنعت چاپ(برچسب‌گذاری) در داخل کشور انجام می‌شود و تنها بخشی از مواد اولیه مانند استیل و الکتروموتور از خارج تأمین می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر توان تولیدی کشور در این حوزه بسیار مطلوب است و شرکت‌های ایرانی قادرند نیاز داخلی را به طور کامل تأمین کنند.

به گفته وفایی، دستگاه‌های ساخت داخل تا ظرفیت ۲۵ هزار بطری در ساعت را پوشش می‌دهند و پاسخگوی خطوط تولید بیشتر واحد‌های داخلی هستند.

این فعال صنعتی با اشاره به صادرات محصولات ایرانی به حدود ۱۶ کشور؛ افزود: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های ماشین‌آلات ایرانی، خدمات پس از فروش و امکان به‌روزرسانی و تغییر دستگاه‌ها متناسب با نیاز تولیدکنندگان است؛ امری که در ماشین‌آلات خارجی کمتر وجود دارد.

عضو انجمن ماشین سازان صنایع غذایی نوسان نرخ ارز و مشکلات مقطعی در تأمین مواد اولیه را از چالش‌های اصلی این صنعت دانست و گفت: اگر بازار مواد اولیه ثبات داشته باشد، تولیدکنندگان داخلی هیچ محدودیتی برای تأمین نیاز کشور و حتی حضور در بازار‌های صادراتی نخواهند داشت.