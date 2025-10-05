امام جمعه باروق بر اهمیت اقتدار و ایمان نیرو‌های مسلح و نقش کلیدی اقتدار در موفقیت کارکنان انتظامی در انجام ماموریت‌های محوله تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به مناسبت هفته فراجا فرمانده و کارکنان انتظامی شهرستان باروق باحجت‌الاسلام غلامرضا کبیری امام جمعه دیدار و گفتگو کردند.

امام جمعه باروق در این دیدار بر اهمیت اقتدار و ایمان نیرو‌های مسلح تاکید کرد و با اشاره به نقش کلیدی اقتدار در نیروی انتظامی گفت: پلیسی که مقتدر نباشد، حتی در بهترین زمینه‌های عملیاتی نیز ارزش واقعی خود را نشان نمی‌دهد و اقتدار به عنوان رکن اصلی، جایگاهی غیرقابل انکار دارد که الحمدالله پلیس ما از این جایگاه برخوردار است.

حجت‌الاسلام غلامرضا کبیری ادامه داد: امنیت جامعه هم در عرصه واقعی و هم در فضای مجازی، باید به صورت کامل رصد و پایش شود و هیچگونه سستی در این حوزه پذیرفتنی نیست.

وی در ادامه از تلاش‌های شبانه روزی پلیس در حفظ امنیت مردم قدردانی کرد.