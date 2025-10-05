

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه ۱۳ مهر ماه) در حضور وزیر ورزش و جوانان مراسم تجلیل از مدال آوران تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی که اخیرا در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ کرواسی، توامان به عنوان تاریخی قهرمانی دست یافتند را برگزار کرد. شروع این مراسم با سخنرانی احمد دنیامالی بود که در صحن غیرعلنی مجلس انجام شد.

وزیر ورزش و جوانان صحبت هایش را با ادای احترام به مقام شهدا آغاز کرد. وی گفت: در ابتدا به محضر تمام شهدای انقلاب اسلامی، خاصه ۱۱۰۰ شهید دفاع ۱۲ روزه که هر کدام از آنها فرمانده و رزمنده ما بودند، ادای احترام می‌کنم.

وی در ادامه از توجه و حمایت‌های نمایندگان مجلس در خصوص تصویب قانون نظام جامع باشگاه داری تشکر کرد و افزود: از حسن توجه تمامی نمایندگان و رییس مجلس سپاسگزاری می‌کنم که حسن نیت زیادی در تصویب قانون نظام جامع باشگاه داری داشتند. این قانون مطمئنا می‌تواند تحولی خوبی در ورزش کشور، خصوصا استفاده از بخش خصوصی در این حوزه به وجود بیاورد.

دنیامالی با بیان این که کشتی بخشی از هویت، تاریخ و فرهنگ ایرانیان است به جایگاه این رشته در میان عموم جامعه جامعه اشاره کرد: کشتی برای ملت ایران تنها یک رقابت ورزشی نیست، بلکه آئینه‌ای از غیرت، پهلوانی، جوانمردی و اخلاق است. ورزشکاری که در میدان کشتی گام می‌گذارد، میراث‌دار هزاران سال تاریخ، پهلوانان نام‌آور و آموزه‌های فرهنگی ماست.

او حمایت‌های مالی دولت و مجلس را در توسعه و ترقی تیم‌های ملی کشتی کشورمان در میادین جهانی امری مهم خواند و تصریح کرد: در سال‌های اخیر، فدراسیون کشتی با حمایت دولت و مجلس و با همت مربیان، قهرمانان و مدیران توانمند، افتخاراتی بی‌نظیر کسب کرده است. در رقابت‌های جهانی زاگرب ۲۰۲۵، تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان همزمان در یک دوره از مسابقات با اقتدار بر بام جهان ایستادند و عنوان قهرمانی توامان مسابقات کشتی آزاد و فرنگی را به دست آوردند. در قهرمانی‌های قاره‌ای، کشتی ایران در آزاد و فرنگی به مقام قهرمانی آسیا دست یافت و بار دیگر جایگاه اول قاره کهن را تثبیت کرد. در رده‌های پایه نوجوانان و جوانان، کشتی ایران با کسب عناوین قهرمانی و نایب‌قهرمانی جهان، نشان داد که پشتوانه‌سازی مطمئن برای آینده قهرمانی ایران شکل گرفته است. در بازی‌های آسیایی نیز طی پنج دوره اخیر، کشتی همواره بیشترین سهم را در سبد مدال ایران داشته و رتبه نخست مدال‌آوری را به خود اختصاص داده است.

وی با تاکید به این که بیش از نیمی از مدال‌های کاوران ورزش ایران در ادوار بازی‌های المپیک توسط تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی کسب شده است، گفت: نگاهی به آمار نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد مدال‌های ایران در تاریخ المپیک‌ها توسط کشتی کسب شده است. در بازی‌های آسیایی نیز کشتی همواره پرچمدار اصلی کاروان ورزشی ایران بوده است. این اعداد و ارقام گواه روشن آن است که کشتی، ستون فقرات ورزش قهرمانی کشور و سرمایه‌ای ملی است که باید بیش از پیش مورد حمایت و توجه قرار گیرد. اما فراتر از مدال‌ها و سکوها، قهرمانان ما حامل پیام وحدت و عزت ملی‌اند. لحظه‌ای که کشتی‌گیران ایران در میادین جهانی بر سکوی افتخار می‌ایستند، سرود ملی طنین‌انداز می‌شود و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بر فراز جهان به اهتزاز درمی‌آید، احترام ویژه، اثرگذار و ماندگار قهرمانان به پرچم در وسط میدان، دل‌های میلیون‌ها ایرانی در سراسر جهان را به هم گره زد. تا جایی که فرماندهان ما نیز از چنین غیرت و صلابتی، قوت قلب گرفتند.

دنیامالی در ادامه به برنامه‌های آینده ورزش کشور برای حضور در رویداد‌های چند رشته‌ای که ورزشکاران ایرانی در قالب کاروان راهی آن خواهند شد، توضیح داد: در پاییز امسال چهار کاروان ورزشی بزرگ کشور آماده اعزام به رقابت‌های مهم بین‌المللی هستند؛ قریب به ۱۳۰۰ نفر ورزشکار، مربی و کادر فنی در قالب چهار کاروان به میادین اعزام خواهند شد. بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ در منامه بحرین، بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ در ریاض عربستان، بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ در توکیو ژاپن و بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ در دبی امارات اصلی‌ترین رویداد‌های پیش روی ما هستند. تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای برای موفقیت این کاروان‌ها صورت گرفته است و امید داریم بار دیگر شاهد درخشش پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در این آوردگاه‌های مهم باشیم. البته همه تلاش‌ها برای موفقیت در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا ژاپن در سال بعد و المپیک و پارالمپیک لس آنجلس در سال ۱۴۰۷ است.

وی در پایان با قدردانی از حمایت‌های همه جانبه مجلس و نمایندگان از مجموعه ورزش کشور گفت: امروز رسالت همکاران ما در مجلس شورای اسلامی آن است که با تصویب قوانین حمایتی، تخصیص بودجه پایدار، توسعه زیرساخت‌های ورزشی و توجه به آموزش و پرورش قهرمانان آینده، جایگاه رفیع کشتی ایران را در جهان مستحکم‌تر کنیم و این پرچم عزت و افتخار را همواره در اهتزاز نگاه داریم.