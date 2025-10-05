۲ بانوی البرزی به انجمن کنوانسیون فوتبال آسیا راه یافتند
داور لیگ برتر فوتبال بانوان گفت: سه داور بین المللی و سه کمک داور بین المللی به انجمن کنوانسیون فوتبال آسیا راه پیدا کردهاند که ۲ نفر آن البرزی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، الهه سینکایی با حضور در سیمای البرز برنامه ورزش البرز گفت: از ابتدا در عرصه ورزشی، دوومیدانی کار بودم و اکنون داور لیگ برتر فوتبال هستم و لیگ بانوان قضاوت میکنم.
داور عضو کنوانسیون داوری آسیا در برنامه زنده سیمای البرز افزود: مهمترین قضاوتی که از شروع به فعالیت داشتم دِربی کرمان بود که سال گذشته بین خاتون بم و گُل گوهر سیرجان بود که تجربه شیرینی بود.
سینکایی در خصوص این پرسش مجری سیما در رابطه با راه یابی به انجمن کنوانسیون فوتبال آسیا اظهار کرد: برای این مرحله بسیار تلاش کردم، چون هرساله یک یا دو نفر این امکان را پیدا میکنند و از چندین داور برتر کشور آزمون میگیرند.
وی با بیان اهمیت ظرفیت ورزشی بانوان در البرز در برنامه سیمای البرز عنوان کرد: سه داور بین المللی و سه کمک داور بین المللی به این بخش راه پیدا کردهاند که ۲ نفر آن البرزی هستند.
سینکایی با اشاره به اهمیت نقش داوری و مدیریت بازی به مجری سیمای البرز توضیح داد: چهار داور هستیم که برای هر بازی انتخاب میشویم در این جریان من خودم را جزء بازی میدانم. تمام سعی خودم را به خرج میدهم که با افتخار از بازی بیرون بیاییم.