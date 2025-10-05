پس از برگزاری یک رویداد خلاف شئونات در کیش و پخش تصاویر آن به طور گسترده در فضای مجازی، دادستان کیش از بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دادستان کیش در خصوص جزئیات این خبر گفت: یکی از کافه‌های سطح جزیره کیش که سابقه تکرار چنین اقداماتی را داشته اقدام به برگزاری پارتی مختلط در فضای باز جلوی یکی از مراکز تجاری جزیره و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی کرده بود.

علی سالمی زاده افزود: به محض اطلاع از این اقدام هنجارشکنانه و غیرقانونی، دستورات قضایی برای برخورد با عوامل دخیل در این موضوع صادر شد و متهمان بازداشت شدند.

وی تصریح کرد: در خصوص این موضوع، پرونده قضایی تشکیل شده است و با متخلفان وفق مقررات برخورد خواهد شد.

این مقام قضایی همچنین تأکید کرد: با مسئولین مربوطه که اقدام به اعطای مجوز برای برگزاری چنین رویداد‌هایی می‌کنند نیز در صورت عدم نظارت کافی، وفق مقررات برخورد قانونی می شود.