ملی پوشان جودو ایران در دو بخش مردان و زنان برای حضور در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نشست هماهنگی آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو به همراه رشاد ممدوف سرمربی تیمهای ملی ایران با مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک و محمد تابع سرپرست کاروان ورزش ایران در بازیهای کشورهای اسلامی برای حضور کیفی تیمهای ملی جودو در این بازیها برگزار شد.
در این نشست و با تاکید رشاد ممدوف مبنی بر اعزام کیفی ملی پوشان، مقرر شد، تیمهای ملی جودوی مردان و زنان ایران با پنج ورزشکار در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی حضور یابد.
با وجود این که براساس رده بندی در نظر گرفته شده جودو ایران میتواند با نفرات بیشتری راهی عربستان شود، اما سرمربی تیم ملی تاکید دارد ملی پوشانی به این دوره از بازیها اعزام شوند که شانس کسب نشان هستند.
بر این اساس، ابوالفضل محمودی در وزن منهای ۶۶، الیاس پرهیزگار در منهای ۸۱، امیرعباس چوپان در منهای ۹۰، سیمرا خاک خواه در منهای ۵۷ و مریم بربط در منهای ۷۰ ترکیب تیمهای ملی ایران برای را تشکیل میدعند.
مریم بربط همچنین به عنوان یکی از پرچمداران کاروان ورزش ایران در این دوره از بازیها انتخاب شده است.