پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی از آمادهسازی بستههای محتوایی کاربردی برای دانشجویان ورودی جدید خبر داد و گفت: این بستهها با هدف ارتقای آگاهی و مهارت دانشجویان، بهویژه ساکنان خوابگاهها، در دانشگاههای سراسر کشور توزیع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،رضا فریدزاده، رئیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، با تأکید بر اینکه «باور به دانشجو» محور اصلی فعالیتهای این سازمان است، اظهار کرد: تمام تلاش ما این بوده که دانشجوی جوان از یک مخاطب منفعل به یک کنشگر فعال در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تبدیل شود.
رئیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی با اشاره به نقش جهاددانشگاهی در ارتقای تجربههای دانشجویان، اظهار کرد: از ابتدای تأسیس جهاددانشگاهی، مبنا بر این بوده که فضایی برای تجربهاندوزی، حتی خطا کردن و یادگیری دانشجویان فراهم شود تا پس از آن بتوانند وارد جامعه شوند. همین نگاه، جهاددانشگاهی را از بسیاری نهادهای مشابه متمایز میکند.
دانشجویان؛ موتور پیشران فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی
وی ادامه داد: دانشجو در جهاددانشگاهی صرفاً مخاطب نیست، بلکه محور فعالیتها و موتور پیشران برنامهها در حوزههای مختلف فرهنگی، آموزشی و پژوهشی به شمار میرود. در سالهای گذشته نیز تلاش شده است تا دانشجو به جایگاه یک کنشگر فعال ارتقا یابد و در حوزههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با حفظ چارچوبها مشارکت داشته باشد.
به گفته فریدزاده، این رویکرد سبب شده است که سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی بستری برای نقشآفرینی جدی دانشجویان در فعالیتهای فرهنگی کشور فراهم کند.
رئیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی با اشاره به برنامههای این سازمان برای سال تحصیلی جدید، گفت: به دستور رئیس جهاددانشگاهی، ستاد استقبال از دانشجویان ورودی جدید تشکیل شده است و تمامی واحدهای جهاددانشگاهی در سراسر کشور پای کار آمدهاند. جلسات متعددی با روسای واحدها، معاونان دانشگاهها و دستاندرکاران برگزار شده و برنامههای متنوعی برای دانشجویان سال اول طراحی شده است.
تولید محتوای متناسب با نیاز دانشجویان جدید
وی با بیان اینکه بخش مهمی از این برنامهها به تولید محتوای آموزشی اختصاص دارد، توضیح داد: بسیاری از دانشجویان ورودی جدید از شهرستانها وارد دانشگاهها میشوند و بهویژه در فضای خوابگاهی نیازمند آموزشها و محتواهای کاربردی هستند. در همین راستا بستههای محتوایی ویژه دانشجویان ورودی جدید طراحی و آماده شده که در سراسر کشور توزیع خواهد شد.
برگزاری جشنها، اردوها و غرفههای دانشجویی
فریدزاده با اشاره به برگزاری برنامههای فرهنگی و شاد در آغاز سال تحصیلی، خاطرنشان کرد: برنامههای جشن و اردوهای آشنایی با فضای جهاددانشگاهی تا پیش از ایام فاطمیه (اوایل آبان) در دانشگاههای کشور برگزار خواهد شد. همچنین غرفههای دانشجویی و برنامههای عضوگیری سازمان دانشجویان امسال در تمامی استانها فعال خواهد بود.
برگزاری «تورهای جهادگردی» برای دانشجویان ورودی جدید
رئیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی از برگزاری تورهای ویژه «جهادگردی» برای دانشجویان ورودی جدید خبر داد و گفت: این اردوها با هدف آشنایی دانشجویان با دستاوردهای انقلاب اسلامی و فعالیتهای جهاددانشگاهی برگزار خواهد شد. بخش قابل توجهی از پیشرفتهای علمی کشور در حوزههایی همچون پزشکی، فنی و مهندسی و زیستفناوری در جهاددانشگاهی رقم خورده است، اما بسیاری از جامعه از آنها مطلع نیستند. این تورها فرصتی است تا دانشجویان بهویژه نسل جدید، از نزدیک با این دستاوردها آشنا شوند.
فریدزاده ادامه داد: در حال رایزنی هستیم که نخستین برنامه محوری این اردوها در دانشگاه تهران برگزار شود تا دانشجویان نوورود بتوانند علاوه بر آشنایی با جهاددانشگاهی، با ظرفیتهای ملی این نهاد نیز آشنا شوند.
برنامههای حمایتی ویژه دانشجویان در سراسر کشور
وی با اشاره به اینکه تمرکز ستاد استقبال تنها بر دانشجویان جدید نیست، افزود: اگرچه اولویت ما دانشجویان سال اول هستند، اما سایر دانشجویانی که از ابتدای مهر تحصیل خود را آغاز کردهاند نیز مشمول برنامههای ما خواهند بود. هماکنون ستادهای استقبال در استانها توسط رؤسای واحدهای جهاددانشگاهی فعال شده و برنامهها در حوزههای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در حال اجراست.
رئیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی تصریح کرد: برای دانشجویان جدید تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. صندوق قرضالحسنه دانشجویان ایران نیز بهعنوان زیرمجموعه جهاددانشگاهی، وامهایی را برای آنها اختصاص داده که همزمان با آغاز فرایند ثبتنام اطلاعرسانی خواهد شد. همچنین در حوزههای آموزشی و پژوهشی تخفیفهایی برای دانشجویان مهیا شده که از ابتدای مهرماه قابل استفاده خواهد بود.
برنامههای ویژه دانشگاههای وابسته به جهاددانشگاهی
فریدزاده خاطرنشان کرد: دو دانشگاه وابسته به جهاددانشگاهی یعنی دانشگاه علم و فرهنگ و دانشگاه علم و هنر یزد نیز به صورت ویژه و اختصاصی، برنامههای خاصی برای دانشجویان خود تدارک دیدهاند.