به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، استاندار آذربایجان غربی امروز در جلسه بررسی موقعیت تجاری و لجستیکی استان، بر جایگاه ویژه این استان در توسعه تعاملات اقتصادی و مرزی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

رضا رحمانی با اشاره به موقعیت منحصر‌به‌فرد آذربایجان غربی به عنوان تنها استانی که هم‌زمان با عراق، اتحادیه عرب، ترکیه، اتحادیه اروپا، آذربایجان و آسیای میانه مرز مشترک دارد، گفت این ظرفیت کم‌نظیر، استان را در مبادلات بین‌المللی برجسته کرده است.

رحمانی همچنین با اشاره به تمایل جدی کشور‌های همسایه برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری، از لزوم استفاده حداکثری از این فرصت برای توسعه صادرات و اشتغال در استان سخن گفت. وی افزود که آذربایجان‌غربی دارای سه فرودگاه فعال است و باید ظرفیت‌های حمل‌ونقل هوایی، به‌ویژه در حوزه کارگو، به‌کار گرفته شود.

استاندار آذربایجان‌غربی درباره برنامه‌های افزایش پرواز‌های خارجی از استان نیز گفت که پیگیر بهره‌برداری از بخش CIP فرودگاه ارومیه هستند تا خدمات فرودگاهی استان به استاندارد‌های بین‌المللی نزدیک‌تر شود.

رحمانی در پایان با تاکید بر نقش مردم در تامین امنیت پایدار مرزها، اظهار داشت با فعال‌سازی ظرفیت‌های مرزی و توسعه حمل‌ونقل و تعاملات اقتصادی، رشد درآمد مردم استان و تحرک در شاخص‌های توسعه منطقه‌ای محقق خواهد شد.