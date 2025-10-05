به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ گل محمد زاده فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد به عنوان پلیسی نمونه، نماد تعهد و اخلاص در راه حفظ آرامش مردم است.

۱۳ تا ۱۹ مهر هر سال به نام هفته گرامیداشت غیور مردان فرماندهی انتظامی نامگذاری شده تا به همین بهانه از زحمات کسانی که چه در مرزبانی و چه در خیابان‌ها برای امنیت و برقرار نظم در جامعه تلاش می‌کنند قدردانی شود.

در استان خراسان شمالی، نیروی انتظامی با تکیه برظرفیت‌های انسانی توانمند، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تعامل سازنده با مردم شریف، توانسته الگویی موفق از پلیس اجتماعی، هوشمند و مردم‌پایه را به نمایش گذارد و در کنار سایر نهاد‌های امنیتی و اجرایی، زمینه‌ساز ثبات، آرامش و توسعه پایدار استان باشد.