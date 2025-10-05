به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این اردو، حامد مرادی، مربی شایسته و بااخلاق کردستانی به همراه آژوان نمازی و کامیار گویلی دو بازیکن مستعد و آینده‌دار والیبال به نمایندگی از استان کردستان حضور پیدا کردند.

تیم ملی والیبال دانش آموزی کشورمان خود را برای حضور موفق در رقابت‌های والیبال دانش آموزی زیر ۱۵ سال جهان که قرار است در آذر ماه سال جاری به میزبانی کشور چین برگزار شود، آماده می‌کنند.