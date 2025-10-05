پخش زنده
نماینده مردم شهرستانهای رزن و درگزین در مجلس از تخصیص ۱۳ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل استخر ورزشی بانوان شهرستان رزن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سید ابوالحسن مصطفوی غمام گفت: با پیگیریهای لازم اعتباری افزونبر ۱۳ میلیارد تومان برای پروژه استخر شنای بانوان شهرستان رزن تخصیص داده شده که با این میزان اعتبار پس از سالها انتظار این پروژه ملی به زودی تکمیل خواهد شد.
او با بیان اینکه این استخر به عنوان یک فضای ورزشی ویژه برای بانوان، نقش مهمی در ارتقاء سطح ورزش زنان در شهرستان خواهد داشت، تاکیدکرد: این پروژه ملی به مساحت ۲ هزار و۴۰۰ مترمربع، سال ۸۶ کلنگ زنی و به دلیل کمبود اعتبارات طی سالها به صورت راکد و تعطیل باقی مانده بود.
نماینده مردم شهرستانهای رزن و درگزین در مجلس تصریح کرد: با پیگیریهای لازم در سال گذشته ۱۵ میلیارد تومان اعتبار و امسال نیز ۱۳ میلیارد تومان اعتبار از محل ملی برای این طرح جذب شده است.
مصطفوی غمام همچنین با اشاره به تخصیص ۲.۵ میلیارد تومان اعتبار در راستای توسعه ورزش بخش بغراطی افزود: برای تکمیل رختکن استادیوم ورزشی سرداران شهید رزن (زمین چمن) نیز ۲.۵ میلیارد تومان اختصاص داده شده است.
او با بیان اینکه روند پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی سالن ورزش کرفس از محل بودجه وزارت ورزش و جوانان رضایت بخش است، تاکید کرد: با اعتباری افزونبر ۶۰۰ میلیون تومان رشته تیراندازی با کمان در شهرستان رزن راهاندازی شد.