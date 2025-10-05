در شش ماهه نخست امسال با اجرای ۶۲ طرح عملیاتی، ۳۸۸ میلیارد تومان کالا‌ی قاچاق و ۳ میلیون لیتر سوخت از قاچاقچیان کشف و ۹۹۲ دستگاه خودروی شوتی کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: پلیس تخصصی مبارزه با قاچاق و جرائم اقتصادی که عمر فعالیت آن به حدود هفت سال می‌رسد، با هدف کنترل و مقابله با جرائم در حوزه‌های کلان اقتصادی تشکیل شده و در بخش‌های متعددی از جمله قاچاق، جرائم اقتصادی، اداره اقتصاد دیجیتال و پلیس گمرک فعالیت مستمر دارد.

دهقان افزود: در حوزه قاچاق فرآورده‌های نفتی، در شش ماهه ابتدایی امسال سه میلیون لیتر سوخت از قاچاقچیان کشف و ضبط شده که افزایش این آمار در مقایسه با پارسال که ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر و سال ۱۴۰۲ که ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بود، نشان‌دهنده روند مثبت اقدامات کنترلی است.

وی گفت: همچنین هزار قلم لوازم آرایشی، ۳ هزار و ۳۰۰ عدد رایانه و تجهیزات مرتبط، و ۱۵ هزار دست البسه توقیف شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی افزود: در این مدت هزار و ۱۰۱ دستگاه خودرو توقیف شد که ۹۹۲ مورد از آنها مربوط به خودرو‌های مورد استفاده در قاچاق سازمان‌یافته (شوتی) بوده است.

دهقان با بیان اینکه برای برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته، ۸ پرونده قاچاق سازمان‌یافته مورد رسیدگی قرار گرفته است گفت:ارزش کل کالا‌های قاچاق کشف شده در مجموع به ۳۸۸ میلیارد تومان می‌رسد و از لحاظ آمار تشکیل پرونده قاچاق، این یگان در رتبه‌های دوم یا سوم کشوری قرار دارد.

وی افزود: در شش ماهه ابتدایی امسال، در حوزه جرائم علیه نظام اقتصادی تعداد ۲۴ پرونده تشکیل شده که برخی از آنها شامل ۲ پرونده اختلاس، ۷ پرونده زمین‌خواری، یک پرونده پولشویی، ۲ پرونده تبانی در معاملات دولتی و ۲ پرونده تسهیلات غیرمجاز است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی گفت: این یگان با اجرای طرح‌های هماهنگ و موردی، سطح مقابله با تخلفات را افزایش داده است به طوری که از ابتدای امسال تاکنون ۶۲ طرح عملیاتی شامل طرح‌های نوروزی، سراسری فراجا، مقابله با خودرو‌های شوتی و طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و سوخت برگزار شده است

دهقان گفت: در جریان این عملیات‌، موارد شاخصی نیز کشف و ضبط شده است؛ از جمله توقیف ۷۵۴ کارت سوخت در یک فقره عملیات، کشف ۱۱۰ هزار عدد عینک قاچاق، توقیف ۵ دستگاه لیفتراک و بیل مکانیکی و شناسایی و انهدام شش باند قاچاق سوخت و دو باند قاچاق سازمان‌یافته کالا و توقیف ۸ دستگاه موتورسیکلت سنگین را داشتیم و تمامی کالا‌های توقیف شده برای طی مراحل قانونی به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و همچنین مرجع قضایی معرفی شده‌اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه یکی از دستاورد‌های افتخارآمیز استان، مقابله مؤثر و مستمر با معضل خودرو‌های شوتی است گفت: دو سال پیش، وضعیت تردد این خودرو‌ها به حدی بحرانی بود که کاروان‌هایی متشکل از ده تا بیست خودرو به صورت سازمان‌یافته فعالیت می‌کردند، که فرماندهی انتظامی متعهد به جمع‌آوری بساط آنها شد.

دهقان افزود: برای تحقق این هدف، برنامه‌ریزی‌های گسترده و سنگینی صورت گرفت و در مجموع ۸ اقدام کلیدی در بحث برخورد با خودرو‌های شوتی اجرا شد.

وی گفت: در سال ۱۴۰۲، ۳ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودروی شوتی و پارسال۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودروی شوتی توقیف شد و از ابتدای امسال تاکنون موفق به توقیف هزار دستگاه خودروی شوتی شدیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی افزود: با وجود سود سرشار و بادآورده‌ای که این فعالیت‌ها برای افراد دارد، مشخص است که این منافع به هیچ وجه ارزش به خطر انداختن جان و مال عمومی را ندارد.

دهقان با بیان اینکه برخورد شدید و جدی با خودرو‌های شوتی نتایج ملموسی در کاهش تلفات جاده‌ای داشته است گفت: در ۱۸ ماه اخیر نسبت به دوره ۱۸ ماهه گذشته، شاهد ۱۲۱ نفر کاهش تلفات ناشی از حوادث خودرو‌های شوتی هستیم؛ این کاهش شامل ۴۲ مورد کاهش تلفات فوتی و ۷۹ مورد کاهش مصدومان تصادفات بوده است.

وی افزود: این موفقیت نتیجه حضور مستمر نیرو‌های عملیاتی در میدان، همراهی و برخورد قاطع مرجع قضایی و همچنین اقدام حمایتی شورای تأمین استان در توقیف جدی خودرو‌ها بوده است؛ در نتیجه این اقدامات هماهنگ، بالای ۸۰ درصد تصادفات مربوط به خودرو‌های شوتی در استان کاهش یافته است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی گفت: در حوزه جرائم اقتصادی مرتبط با مصرف انرژی، تعامل خوبی با شرکت برق برقرار شده است و در شش ماهه ابتدایی امسال، بیش از ۲۲۰ دستگاه استخراج رمزارز (ماینر) غیرمجاز در سطح استان شناسایی و کشف گردید که به نوبه خود موجب کاهش ناترازی انرژی شده است.