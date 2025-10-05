پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از دستگیری ۴ نفر متهم به حفاری غیرمجاز اشیای عتیقه در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ سید سعید عزیزی گفت: مأموران فرماندهی انتظامی بخش سرحد شیروان با اشراف اطلاعاتی از فعالیت افراد سودجو در حفاری غیرمجاز مطلع و پس از پیگیری موضوع، در یک اقدام غافلگیرانه و با هماهنگی مقام قضایی متهمان را در محل دستگیر کردند.
وی افزود: دو نفر از متهمان ساکن استانهای شمالی کشور، یک نفر بومی و یک نفر تبعه افغانی بودند. تجهیزات حفاری آنان نیز توقیف شد.