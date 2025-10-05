پخش زنده
سینمایی که فقط یک گونه نیست، یک راهبرد است اگر به آن عمیق نگاه شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به عقیده مسئولان سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان سینمای کودک و نوجوان لازم است خوراک فکری مناسب در اختیار آینده سازان کشور قرار دهد.
تولید کنندگان آثار هم میگویند کار برای کودک و نوجوان باید عمیق باشد.
مخاطبان فیلمهای کودکان و نوجوانان هم درک بالایی از آثار دارند که همین کار را برای فیلم سازان سخت میکند.
دیده شدن آثار در زمان و مکان مناسب یکی از پیش فرض اصلی در حوزه سینمای کودک و نوجوان است برای همین شاید مسئولان تصمیم گرفتهاند آثار این دوره در استانهای دیگر هم هم زمان با برپایی جشنواره در اصفهان به نمایش در آید.