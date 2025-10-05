برگزاری یادواره شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش در مشهد
یادواره شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش به میزبانی منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، یادواره شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش و شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه با حضور سردار یوسفعلی زاده مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، امیر سرتیپ دوم ستاد محمدرضا معصومی فرمانده پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع) و حجت الاسلام والمسلمین محمد عدیده رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی شمال شرق در این یگان پدافندی برگزار شد.
فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع) در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا،.تاکید کرد: وظیفه خود میدانیم که راه شهدا را ادامه دهیم و این الگوهای بینظیر را سرمشق زندگی خود قرار دهیم.
امیر سرتیپ دوم ستاد محمدرضا معصومی افزود: ۳۵ نفر از کارکنان جان برکف نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از کشور و مردم قدر شناس ایران اسلامی در تقابل با رژیم صهیونسیتی، به فیض شهادت رسیدند و در این میان، استان خراسان رضوی نیز با افتخار ۲ شهید از این قهرمانان را به ملت بزرگ ایران تقدیم کرد.
فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع) با اشاره به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، خاطرنشان کرد: شهدا نه تنها برای دفاع از سرزمین خود، بلکه برای حفظ ارزشهای انسانی و اسلامی جان خود را فدای اعتقاداتشان کردند و همه ما مدیون خون پاک این شهیدان هستیم و باید همواره قدردان تلاشها و مجاهدتهای آنان باشیم.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان رضوی نیزدر ادامه به جهاد در راه خدا و نقش بیبدیل خانواده شهدا در تأمین امنیت کشور اشاره کرد و گفت: خانواده شهدا با فداکاریهای خود، نه تنها از حریم میهن دفاع کردند، بلکه با تقدیم فرزندان خود، دروازههای بهشت را به روی خود گشودند.
سردار یوسفعلی زاده افزود: تجلیل از این خانوادهها و ارج نهادن به فداکاریهای آنان، مهمترین وظیفه ما در جامعه است و گرامیداشت یاد شهدا و خانواده هایشان، نه تنها یک وظیفه ملی، بلکه یک تکلیف انسانی است که باید به آن عمل کنیم.
در پایان این مراسم از خانواده شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش و خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه تحمیلی تجلیل شد.