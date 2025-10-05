نشست هماندیشی با بسیج رسانه برای ثبت میراث دفاع مقدس
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، در یک نشست صمیمی با عنوان از میدان تا رسانه با پیشکسوتان و فعالان بسیج رسانه، بر لزوم همگرایی و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جدید تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، این نشست با همکاری مشترک بسیج رسانه و معاونت فرهنگی هنری رسانه اداره کل برگزار شد و هدف آن هماندیشی و همدلی میان فعالان رسانهای که سابقه حضور در جبهه را دارند، بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، با تقدیر از این افراد به عنوان سرداران رسانهای امروز که در صیانت از انقلاب اسلامی جانفشانی کردهاند، اعلام کرد: مقرر شد این جلسات به صورت فصلی تداوم یابد تا انسجام میان این سرمایههای اصلی نظام حفظ شود.
هوشمند افزود: اصلیترین مصوبه، انتقال مفاهیم دفاع مقدس و ارزشهای الهی از طریق تجربهنگاری و ثبت و ضبط خاطرات این افراد بود تا کتاب ارزشمندی برای نسل بعدی تولید و پیوند میان این دو نسل تقویت شود.