به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ حجت‌الاسلام محمدصادق جوشقانی در نهمین نشست فرماندهی انتظامی استان با گروه‌های مرجع و اقشار تأثیرگذار، بر اهمیت نقش مردم در تأمین امنیت، تأکید کرد و گفت: یکی از مولفه‌های قدرت ما مردم هستند انقلاب در برابر استعمار، آمریکا و رژیم پهلوی بدون حضور مردم و رهبری حکیمانه ممکن نبود و این مردم هستند که در پس از ۴۶ سال انقلاب را حفظ کرده‌اند مردمی که ایثارگر و شهادت طلبند و این موهبت الهی است.

وی گفت: در جنگ ۱۲ روزه سناریوی دشمن این بود در کنار ترور مسئولان و عملیات هوایی مردم را به خیابان بکشاند و انقلاب اسلامی را پایان دهد ولی این مردم بودند که با همدلی وهمکاری نظام انقلاب را حفظ کردند و این فوق تصور همه عالم بود باید این وحدت آفرینی را تبیین کرد چرا که دشمن منتظر نفاق است واین وظیفه شما بعنوان یک مبلغ برای جهاد تبیین است.

سردار محمد نادربیگی، جانشین فرمانده انتظامی استان البرزبا بیان اینکه شعارهفته نیروی انتظامی پلیس مقتدر، مشارکت مردمی و آرامش عمومی است گفت: تکیه پلیس بر همکاری مردم است و با حضور مردم درکنارمان ما توانستیم بی وقفه وظایفمان را انجام دهیم.

همچنین وی خاطرنشان کرد: در طول جنگ دوازده روزه با همکاری مردم بیش از چهار هزار نفر اتباع را جمع آوری کردیم و تدبیر مردم در همکاری با ما نشان از پای کار بودن آنها داشت.

جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: مردم محوری و مردم پایگی دو محوری است که در دستور کارتمام فرماندهان ما قرار دارد و با همکاری مردم ۱۸ درصد کاهش را درجرائم سرقت و ۱۳ درصد رشد کشفیات داشتیم و در اکثر پرونده‌های مهم ما مردم مشارکت داشتند.

سردار نادربیگی از تلاش‌ها و خدمات گروه‌های مرجع به مردم تقدیر و تشکر کرد و گفت: ما برای هر سناریو صد درصد آماده‌ایم و از ظرفیت مردم هم استفاده می‌کنیم وادامه راه را با مشارکت مردم با قدرت ادامه می‌دهیم