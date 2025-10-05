به مناسبت روز جهانی سالمندان، جشن شاد و صمیمی «سایه مهر» با حضور مادربزرگ‌ها و نوه‌ها در شهرستان زارچ برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، به مناسبت روز جهانی سالمندان، جشن شاد و صمیمی «سایه مهر» با حضور مادربزرگ‌ها و نوه‌ها به همت اداره بهزیستی شهرستان زارچ برگزار شد.

در این مراسم، آسایش، رئیس اداره بهزیستی زارچ با اشاره به اهداف برگزاری این برنامه گفت: این جشن با هدف یادآوری ارزش حضور سالمندان در خانواده و جامعه و انتقال تجربه‌ها و خاطرات آنان به نسل جوان برگزار شد.

وی افزود: سالمندان سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی هستند و توجه به آنان، یادآور اهمیت احترام، مهرورزی و انتقال فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی به نسل آینده است.

در ادامه، شرکت‌کنندگان با عبور از گذر فرهنگی و فضا‌های سنتی و خاطره‌انگیز دوران گذشته، لحظاتی پر از یاد و نوستالژی را تجربه کردند.

از بخش‌های متنوع و جذاب جشن «سایه مهر» می‌توان به قصه‌گویی مادربزرگ‌ها، اجرای برنامه‌های شاد، شعرخوانی نوه‌ها برای بزرگ‌تر‌ها و تجلیل از چند تن از سالمندان فعال جامعه محلی اشاره کرد.

این برنامه در فضایی صمیمی و با هدف تقویت پیوند میان نسل‌ها برگزار شد و مورد استقبال خانواده‌ها و شرکت‌کنندگان قرار گرفت.