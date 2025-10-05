آزادراه شیراز ـ اصفهان بخشی از مسیر بزرگ آزادراه شمال به جنوب کشور
استاندار فارس گفت : آزادراه شیراز ـ اصفهان بخشی از مسیر بزرگ آزادراه شمال به جنوب کشور است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،حسین علی امیری در مراسم افتتاح قطعه ۷ آزاد راه شیراز به اصفهان که با حضور ویدیو کنفرانسی رییس جمهور به بهره برداری رسید گفت: این آزاد راه بندر انزلی را به بندر بوشهر متصل میکند و از مهمترین محورهای ترانزیتی ایران به شمار میرود.
وی افزود: افتتاح این قطعه، زمان سفر میان شیراز و اصفهان را دو ساعت کاهش میدهد و با توجه به مناظر طبیعی و چشماندازهای زیبا در طول مسیر، باعث افزایش آرامش و ایمنی رانندگان میشود.
استاندار فارس تصریح کرد: بر اساس نظر کارشناسان، بهرهبرداری از این مسیر سالانه از وقوع دستکم ۵۰۰ تصادف جلوگیری خواهد کرد.
امیری با اشاره به اهمیت ویژه قطعه هفتم گفت: این قطعه به عنوان بخش پایانی آزادراه در محدوده ورودی شیراز، گره ترافیکی قدیمی مسیر را برطرف کرده و عبور و مرور را برای رانندگان آسانتر کرده است.
وی افزود: این پروژه در پاییز سال گذشته حدود یکهزار و هفتصد میلیارد تومان بدهی داشت که با استفاده از ظرفیت مولدسازی، منابع مالی لازم برای تکمیل آن تأمین شد و امروز شاهد بهرهبرداری آن هستیم.
استاندار فارس با اشاره به تداوم مسیر آزادراه تا بوشهر گفت: قطعه بعدی این مسیر، آزادراه شیراز ـ بوشهر است که در قالب قطعه هشتم تعریف شده و تلاش میشود با مشارکت بخش خصوصی و دولتی هرچه سریعتر عملیات اجرایی آن آغاز شود.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت توسعه خدمات رفاهی در مسیر آزادراه گفت: با فعال شدن اقتصاد جادهای، ایجاد مجتمعهای خدماتی و رفاهی در دستور کار اداره کل راهداری فارس قرار دارد تا رفاه مسافران و رانندگان تأمین شود.