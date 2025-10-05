پنجمین نمایشگاه توانمندی روستائیان و عشایر استان خوزستان، از ۱۵ مهرماه در اهواز گشایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان؛ پنجمین نمایشگاه توانمندی روستائیان و عشایر استان، از ۱۵ مهرماه در اهواز گشایش خواهد یافت.

این نمایشگاه از ساعت ۱۷ تا ۲۲، واقع در کیانپارس، محل نمایشگاه‌های بین‌المللی استان خوزستان پذیرای عموم مردم خواهد بود.

براساس اعلام این سازمان، پنجمین نمایشگاه توانمندی روستائیان و عشایر خوزستان تا ۱۸ مهرماه ادامه دارد.