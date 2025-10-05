بر اساس آمارهای گمرک چین، ایران در پنج ماه نخست سال جاری میلادی بیش از ۳ تن طلا از چین وارد کرده است، چین پس از ترکیه و امارات، به سومین منبع تأمین طلای ایران تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تنها در دو ماه نخست سال جاری میلادی(ژانویه و فوریه ۲۰۲۵)، ایران حدود ۲.۲۵ تن طلای خام به ارزش ۲۰۱ میلیون دلار از چین خریداری کرده است. این در حالی است که در دوره مشابه سال قبل، هیچ واردات طلایی از چین به ایران ثبت نشده بود.طبق آمار گمرک، چین پس از ترکیه و امارات، به سومین منبع تأمین طلای ایران تبدیل شده است.

پیشینه این واردات نشان می‌دهد که چین پس از ترکیه و امارات، به سومین منبع تأمین طلای ایران تبدیل شده است. این روند در ادامه سیاست‌های کلی ایران برای افزایش ذخایر طلا و تنوع بخشیدن به سبد دارایی‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد.این امر نشان‌دهنده توجه ویژه ایران به افزایش ذخایر طلا علیرغم کاهش کلی مبادلات تجاری با چین است.کارشناسان اقتصادی، افزایش واردات طلا را نشانه‌ای از سیاست‌های جدید ایران برای مقابله با تحریم‌ها و تقویت پشتوانه پولی کشور ارزیابی می‌کنند.