رئیس پلیس فتا خراسان شمالی گفت: از ابتدای امسال در استان ۲۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان کلاهبرداری در حوزههای مختلف ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ شاکری در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی گفت: در حوزه فوریتها هم ۱۲ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان کلاهبرداری شده که از این مبلغ ۶ میلیارد تومان به حساب مالباختگان بازگردانده شده است.
وی افزود: بیشترین کلاهبرداریها در زمینه خریدهای اینترنتی، لینک پیامکهای جعلی و هک گوشی بوده است.
سرهنگ شاکری از مردم خواست در صورت بروز کلاهبرداری اینترنتی سریعا با پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.