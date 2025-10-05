به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ شاکری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی گفت: در حوزه فوریت‌ها هم ۱۲ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان کلاهبرداری شده که از این مبلغ ۶ میلیارد تومان به حساب مالباختگان بازگردانده شده است.

وی افزود: بیشترین کلاهبرداری‌ها در زمینه خرید‌های اینترنتی، لینک پیامک‌های جعلی و هک گوشی بوده است.

سرهنگ شاکری از مردم خواست در صورت بروز کلاهبرداری اینترنتی سریعا با پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.