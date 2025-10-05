ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان، اعلام کرد: در نیمه نخست امسال حدود یک میلیون و ۲۶۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۳۲ میلیون و ۲۷ هزار دلار از طریق گمرکات استان صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امسال حدود یک میلیون و ۲۶۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۳۲ میلیون و ۲۷ هزار دلار از طریق گمرکات استان صادر شده است. میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۴۱ درصد افزایش و از نظر ارزشی ۲ درصد کاهش داشته است.

عمده اقلام صادراتی شامل سیمان، کلینکر، سنگ نمک و خرما بوده است.حجم ترانزیت خارجی در این استان مرزی در نیمه نخست سال جاری ۶۱۶ هزار و ۹۷۲ تن بوده که ۱۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.