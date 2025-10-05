بررسی زمینههای همکاری خراسان رضوی با استان میسان عراق
استاندار خراسان رضوی در نشستی با استاندار میسان عراق، ظرفیتها و زمینههای همکاری و تعامل میان دو استان را بررسی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری امروز، یکشنبه در دیدار با الفرطوسی و هیات همراه او، اظهار داشت: فضا و ظرفیت برای همکاری میان خراسان و میسان بسیار فراهم است، ما در ایران مناطق آزاد تجاری و صنعتی داریم که فرصت خوبی برای همکاری با استان میسان فراهم میکند.
او ادامه داد: خراسان رضوی با ۴۳ شهرک صنعتی و شش هزار واحد صنعتی فعال، آمادگی همکاری با استانهای مختلف در عراق را دارد.
این مقام اجرایی یادآور شد: همچنین مدتی قبل میان خراسان رضوی و کربلا پیمان خواهرخواندگی امضا کردیم که این پیمان میان ما و میسان نیز قابل اجرا است.
استاندار خراسان رضوی در پایان افزود: در مورد تعاملات درمانی نیز ما میتوانیم مراکز مورد تایید خود را معرفی کنیم و برای این مراکز در استان میسان نمایندگیهایی هم در نظر بگیریم.
او همچنین به خاطر مواضع دولت عراق در دفاع مقدس ۱۲ روزه و پذیرایی از زائران اربعین حسینی قدردانی کرد.
استاندار استان میسان عراق هم در حاشیه این نشست، گفت: باعث مسرت است که به خاطر سفر و زیارت زوار دو کشور، ارتباط میان عراق و ایران به ویژه مشهد قطع نمیشود.
حبیبظاهر الفرطوسی ادامه داد: میسان ظرفیت کشاورزی خوبی دارد و از نظر تولیدات نفتی هم بعد از بصره، بیشترین صادرات را به خود اختصاص داده است..
او افزود: همچنین به دلیل وجود تالابهای زیاد به ویژه هویزه که در مرز ما و خوزستان است، از لحاظ گردشگری نیز شرایط مطلوبی داریم.
الفرطوسی تاکید کرد: ما آمادگی این را داریم که در قالب یک کارگروه، اهداف مشترک دو استان را به طور ماهانه بررسی کنیم و به آنها بپردازیم.
استاندار میسان در پایان گفت: شهروندان عراقی برای امور درمانی خود به مشهد سفر میکنند، اما گاهی گرفتار سواستفاده واسطهها میشوند که درخواست میکنیم با این افراد سودجو در حوزه درمان برخورد کنید.