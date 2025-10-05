از رانندگان حمل‌ونقل کالای کهگیلویه و بویراحمد به پاس نقش‌آفرینی آنان در پشتیبانی و انتقال کالا‌های اساسی در جریان جنگ ۱۲ روزه تجلیل شد.



پیمانجو ادامه داد: رانندگان حمل‌ونقل کالا در سخت‌ترین شرایط جنگ ۱۲ روزه، نقش ارزشمندی در انتقال کالاهای اساسی از مبادی بنادر به نقاط مختلف کشور ایفا کردند و با ایثار و تعهد مثال‌زدنی، زمینه تأمین نیازهای اساسی مردم را فراهم ساختند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد ، مدیرکل راهداری استان با اشاره به اینکه هزار و ۲۶۸ راننده دارای کارت هوشمند فعال در استان هستند گفت: ۲ هزار و ۷۶ راننده هم در حوزه حمل و نقل کالا فعالیت می‌کنند.پیمانجو ادامه داد: رانندگان حمل‌ونقل کالا در سخت‌ترین شرایط جنگ ۱۲ روزه، نقش ارزشمندی در انتقال کالاهای اساسی از مبادی بنادر به نقاط مختلف کشور ایفا کردند و با ایثار و تعهد مثال‌زدنی، زمینه تأمین نیازهای اساسی مردم را فراهم ساختند.

حمیدرضا پیمانجو افزود: این آیین با هدف قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه این قشر خدوم و سخت‌کوش برگزار شد.

وی اضافه کرد: رانندگانی که علاوه بر جابجایی کالاهای اساسی در دوران جنگ ۱۲ روزه، در حمل گندم و سایر محصولات کشاورزی و همچنین طرح اربعین حسینی (ع) سال ۱۴۰۴ نیز همکاری قابل توجهی داشته‌اند.

پیمانجو تصریح کرد: این مراسم به میزبانی شرکت هلال خاورمیانه ترابر و با حضور معاون حمل‌ونقل، رئیس اداره حمل‌ونقل کالا، مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل کالای هلال خاورمیانه ترابر، رؤسای تشکل‌های صنفی حمل‌ونقل کالا، امام جمعه شهرستان مارگون، فرماندار، رئیس دادگستری، رئیس راهداری مارگون و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.