کهگیلویه و بویراحمد؛
تجلیل از رانندگان حملونقل کالا به پاس همکاری در جنگ ۱۲ روزه
از رانندگان حملونقل کالای کهگیلویه و بویراحمد به پاس نقشآفرینی آنان در پشتیبانی و انتقال کالاهای اساسی در جریان جنگ ۱۲ روزه تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، مدیرکل راهداری استان با اشاره به اینکه هزار و ۲۶۸ راننده دارای کارت هوشمند فعال در استان هستند گفت: ۲ هزار و ۷۶ راننده هم در حوزه حمل و نقل کالا فعالیت میکنند.
پیمانجو ادامه داد: رانندگان حملونقل کالا در سختترین شرایط جنگ ۱۲ روزه، نقش ارزشمندی در انتقال کالاهای اساسی از مبادی بنادر به نقاط مختلف کشور ایفا کردند و با ایثار و تعهد مثالزدنی، زمینه تأمین نیازهای اساسی مردم را فراهم ساختند.حمیدرضا پیمانجو افزود: این آیین با هدف قدردانی از تلاشهای بیوقفه این قشر خدوم و سختکوش برگزار شد.وی اضافه کرد: رانندگانی که علاوه بر جابجایی کالاهای اساسی در دوران جنگ ۱۲ روزه، در حمل گندم و سایر محصولات کشاورزی و همچنین طرح اربعین حسینی (ع) سال ۱۴۰۴ نیز همکاری قابل توجهی داشتهاند.
پیمانجو تصریح کرد: این مراسم به میزبانی شرکت هلال خاورمیانه ترابر و با حضور معاون حملونقل، رئیس اداره حملونقل کالا، مدیرعامل شرکت حملونقل کالای هلال خاورمیانه ترابر، رؤسای تشکلهای صنفی حملونقل کالا، امام جمعه شهرستان مارگون، فرماندار، رئیس دادگستری، رئیس راهداری مارگون و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.
مدیرکل راهداری استان تأکید کرد: رانندگان حملونقل کالا با نقشآفرینی خود در شرایط سخت جنگ ۱۲ روزه، نشان دادند که در کنار مردم و برای خدمت به کشور آمادهاند و این ایثار باید همواره مورد تجلیل و حمایت قرار گیرد.