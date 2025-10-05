به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرتضی نعمتی کاراته کای خوشنام قمی که صبح امروز، با غلبه بر همه حریفان خود به دیدار پایانی وزن منهای ۶۷ کیلوگرم لیگ جهانی کاراته وان سری A شده بود، در دیدار فینال ۶ - ۱ شرف الدین از روسیه را پشت سر گذاشت و مقتدرانه بر سکوی قهرمانی ایستاد.

نعمتی صبح امروز، پس از روبرو شدن با قرعه استراحت در دور نخست، به ترتیب الاتابی از کویت، باتیکان از فیلیپین، رودریگز از شیلی، نزمیرادوف از ترکمنستان و برایان کاری از فرانسه را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت.

آخرین مرحله از مسابقات لیگ جهانی کاراته وان سری A در سال ۲۰۲۵ به میزبانی مالزی در حال برگزاری است.